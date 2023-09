Morena, sus aspirantes y las 16 Alcaldías

Morena está a punto de arrancar su proceso interno y mientras ahí ya se están deshaciendo, con propuestas irreales y perfiles no aptos para contender, la ciudad sigue girando en un sin fin de problemas que no pueden ser atendidos en lo individual por las y los Alcaldes, requieren de visión metropolitana y trabajo en equipo, en resumen de capacidad política y técnica para gobernar

Para ser Jefe de Gobierno no sólo se necesita popularidad, se necesitan conocimientos amplios de la administración pública, un conocimiento tácito y profundo de las complejidades de las 16 demarcaciones así como un bagaje político que permita que no lleguen improvisados.

Gobernar no es salir en notas y ser popular en twitter, y esto no es para que me lo copien en discursos, es para que entendamos todos que gobernar es saber tomar buenas decisiones, buscar los equilibrios e incorporar a la mayoría de los sectores que sea posible en la determinación de las políticas públicas capitalinas.

Gobernar no es para todos y sin embargo en esta epidemia de aspirantes pareciera que cualquiera que tuvo un buen sueño de sentarse en el Palacio de Gobierno puede levantar la mano para entrar en este concurso y no en esta, que debería ser una medición de capacidades técnicas, legales y de construcción social

Cualquier persona que traiga en su historial el no saber edificar, conciliar y proponer no debería poder ser considerada. La Ciudad no es un botín para perseguir , es la vida de mas de 9, 209, 944 millones de personas que todos los días dependen de las decisiones de las y los políticos en turno y por ello, en este espacio hago un recuento de 1 problema grave por demarcación.

16 situaciones muy conflictivas y dolorosas que ni los gobiernos anteriores CDMX pudieron resolver, y de los aspirantes actuales de Morena no se ha escuchado propuesta alguna, comenzamos:

Álvaro Obregón: De acuerdo con el boletín estadístico de la incidencia delictiva para agosto de 2023 se cometieron en total 1352 siendo delitos contra el patrimonio el primer lugar de esta cifra con 673, seguido de delitos contra la familia con 270

Azcapotzalco: “De una población mayor a 400 mil personas, en la alcaldía Azcapotzalco habitan en situación de pobreza poco más de 97 mil mexicanos en esa condición. De acuerdo al Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022 emitido por la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría del Bienestar, en Azcapotzalco 87 mil 953 personas se ubican en el rubro de pobreza moderada, mientras que 9 mil 990 se encuentran en extrema pobreza.

Al sumar los dos rangos, resulta que la demarcación cuenta con 97 mil 943 personas viviendo en situación de pobreza”

Benito Juárez: Para agosto del presente año el delito más cometido en Benito Juárez fue el de delitos contra el patrimonio con 968, seguido de delitos contra otros bienes jurídicos afectados con 266

Coyoacán: En la alcaldía Coyoacán en el presente año ha habido un repunte en cuanto a diversas problemáticas principalmente en delitos contra el patrimonio de 732 en el mes de julio a 813 en el mes de agosto, seguido de delitos contra otros bienes jurídicos con 246 de acuerdo con estadísticas de incidencia delictiva de la FGJCDMX de los meses mencionados

Cuajimalpa de Morelos: Pese a que Cuajimalpa ocupa el penúltimo lugar en incidencia delictiva en la Ciudad de México podemos destacar problemáticas en cuanto a la infraestructura urbana. El 95.7 % de las personas que viven en dicha demarcación, en general, identificó baches en calles o avenidas, fallas en el alumbrado público y fugas en el suministro de agua potable, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI

Cuauhtémoc: De acuerdo con el boletín estadístico que realiza la FGJCDMX sobre la incidencia delictiva en la ciudad de Mexico del mes de agosto 2023, Cuauhtémoc encabeza las cifras en cuanto a delitos contra el patrimonio y ocupa el segundo lugar en delitos contra otros bienes jurídicos afectados

Gustavo A. Madero: Gustavo a Madero no se queda atrás con las cifras de delitos contra el patrimonio, tan solo en el mes de agosto se presentaron 942 incidencias de dicho delito, de acuerdo con el boletín estadístico de ma incidencia delictiva en la CDMX

Iztacalco: Iztacalco es una de las principales alcaldías con escasez de agua y la poca qué hay es poco útil debido a la baja calidad del líquido” y líder en muchos delitos de fuero común que dejan pasar todos los días

Iztapalapa: “La seguridad va en detrimento mientras los homicidios aumentan al doble, en un reporte de enero a junio del 2023, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP) informó que en la alcaldía Iztapalapa fue donde ocurrieron más homicidios dolosos en la CDMX, con 94 casos.

De acuerdo con la misma fuente durante el primer semestre de este año, se cometieron seis feminicidios en Iztapalapa. Si bien la exalcaldesa ha señalado que, durante sus periodos de gobiernos, de 2019 al 2023, el homicidio doloso ha disminuido un 52%, esté ha mostrado un repunte, si se compara con el año pasado”

La Magdalena Contreras: Esta alcaldía no es la excepción en cuanto a inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana realizada en el segundo trimestre de 2023 en esta Alcaldía, el 56.3% de la población mayor de 18 años considera que vivir en esta demarcación es inseguro

Miguel Hidalgo: En la Miguel Hidalgo son muchas las obras que rebasan los límites permitidos según las licencias de uso de suelo y no cumplen con los estudios requeridos, todo esto sin que ni la alcaldía ni la SEDUVI intervengan

Milpa Alta: Existe deforestación, asentamientos irregulares y tala ilegal de arboles” que no logramos parar” si esto sigue así pronto no habrá árboles que proteger

Tláhuac: Al igual que Milpa Alta tiene un gran problema de tala de árboles” y no digamos de narcos locales que mandan y establecen todo en la vida local

Tlalpan: Esta alcaldía en comparación con otras, tiene un alto índice de delitos contra el patrimonio con 637 de acuerdo con el boletín estadístico de la incidencia delictiva de la FGJCDMX

Venustiano Carranza: En Venustiano Carranza la inseguridad es también un problema que afecta a los habitantes de esta demarcación, así como la infraestructura urbana deficiente de dicha demarcación

Xochimilco: Esta demarcación también se caracteriza por problemas en los servicios públicos ya que debido a la insuficiencia de contenedores de basura no se puede mantener limpios los sitios más concurridos lo que también impacta en el medio ambiente

16 planteamientos sin resolver que todas las personas que aspiran a gobernar esta capital deben conocer. La CDMX es algo muy complejo y no debe tomarse a la ligera que los problemas por resolver sean muchos, sean amplios y sean de una magnitud que representa un efecto negativo directo en la calidad de vida de la gente

Vivir sin miedo, vivir con libertad y vivir con plenitud en todos los aspectos, debe ser lo que nos prometan y nos cumplan los candidatos de ambos lados, que se consoliden como los triunfadores de sus propias propuestas políticas.