El parecido entre Díaz Ordaz y López Obrador

Hoy se cumplen 55 años del movimiento estudiantil de 1968 que impactó y transformó al sistema político mexicano de aquel entonces. Los jóvenes se atrevieron a alzar la voz en contra de un régimen autoritario encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Nuestro país no volvió a ser el mismo después de aquellas movilizaciones que culminaron el 2 de octubre con una masacre cometida por el Ejército Mexicano, la Dirección Federal de Seguridad y el Batallón Olimpia, entre otros. Las principales demandas de los estudiantes se referían al cumplimiento de la Constitución y al fin de la represión gubernamental.

El gobierno de Díaz Ordaz se caracterizó por la represión de movimientos políticos y sociales opositores y el control de medios de comunicación a través de la implementación de medidas que limitaban la libertad de prensa, situaciones que en la actualidad vivimos a diario con el gobierno de López Obrador quien todos los días atenta contra la Constitución y las leyes y a quien la democracia y la rendición de cuentas le incomodan pues es una persona autoritaria y destructora de instituciones.

Así es, Gustavo Díaz Ordaz y el inquilino de Palacio tienen rasgos muy parecidos que los caracterizan. Entre otros aspectos, en los dos se puede ver la idea de que están siendo víctimas de un complot.

El primero estaba convencido de que el movimiento estudiantil era una confabulación comunista encaminada a destruir los gobiernos priistas mientras que el segundo, hasta el día de hoy, está convencido de que detrás de los artículos, noticias, oposición a sus reformas y movimientos feministas, están los conservadores quienes según él siempre han estado en su contra.

Al respecto está más que claro que nunca hubo algún complot comunista en contra del gobierno, únicamente se trataba de jóvenes protestando por la falta de democracia.

López Obrador también vive en el engaño pues no hay ningún complot de los medios de comunicación ni de la oposición, simplemente se trata de manifestaciones en contra de su gobierno por las once mujeres asesinadas al día y por hacer las cosas cada vez peor, por no resolver los problemas y por ser cada vez menos democrático.

Díaz Ordaz fue un hombre conservador, autoritario, represor y fanático del orden, López Obrador ha demostrado ser, además de esto, misógino, autóocrata, terco, represor, ignorante y cruel pues ha dejado a miles de niños sin medicamentos oncológicos y tiene a casi 47 millones de mexicanos en la pobreza y 9.1 millones en pobreza extrema.

Este gobierno morenista está dejando al país en la total desgracia con índices de violencia nunca antes vistos y la corrupción descontrolada. No es una confabulación, simplemente es el ejercicio del derecho que tenemos a demostrar el rechazo a la evidente destrucción de nuestro México. Al tiempo…

DETALLES. Condenamos el hecho de que el pasado fin de semana México haya sido la sede del Grupo de Puebla integrado por los peores líderes de la región que a través de su ideología y populismo han sumido en la miseria a sus pueblos convirtiendo a la gente en víctimas del hambre y la destrucción.

Mientras la política exterior mexicana está por los suelos, la canciller, Alicia Bárcena destinó parte de su tiempo a aplaudir a quienes han dejado a su gente en la pobreza extrema y con una crisis de violencia sin precedente. ¡Increíble!