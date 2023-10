Tenemos necesidad de ponerle alto a la violencia y a la inseguridad

En estos momentos es vital el acceso a la justicia. Lamentablemente, estamos viviendo en un país donde hay “luz verde” para cometer delitos. O al menos, eso parece. Porque las cárceles se están llenando de personas inocentes y porque los criminales hasta se graban en video, tienen abiertas sus redes sociales y desfilan por las calles, ¿qué es esto? ¿Dinamarca? No.

Y mientras no exista justicia no habrá paz. Por supuesto que es algo complejo ante una circunstancia en donde el Estado no solo es fallido sino laxo con la delincuencia. No se trata de irnos a un extremo de solo “abrazos”. Esto lo debería entender el Gobierno Federal en su obligación de que la gente viva con tranquilidad.

Aunque también tenemos que trabajar en cuestiones estructurales sobre reducir brechas de desigualdad y también minimizar la corrupción, si sigue existiendo esa impunidad no hay manera. Se le tiene que cerrar la puerta a casos tan dolorosos para la sociedad con un compromiso real porque el derecho a la justicia.

A estas alturas no basta con la prevención, hay que reaccionar conforme a la ley. Todas las familias estamos en la vulnerabilidad que casi como “suerte de azar” de que pase algo. Ya no se puede vivir así. En un lugar donde tenemos tanta necesidad de ponerle un alto a la violencia y la inseguridad.

México, prácticamente, está contando muertos desde hace más de una década por una guerra sangrienta. Si institucionalmente se puede hacer poco, estamos perdiendo el sentido que, además de urgencia, debe ser por pura lógica e instinto de supervivencia. Que ninguna lucha por reducir los altos niveles de impunidad sea en vano.