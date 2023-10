Llega la nueva ola inglesa, irreverente y selecta

Todo el mundo tiende a pensar que las personas que viven en el Reino Unido -Escocia, Gales e Irlanda del Norte- tienen un comportamiento refinado y un manejo impecable del lenguaje, como los personajes de Downton Abbey. ¡Pero no es así! Los ingleses tienen un lado oscuro y divertido, al igual que nosotros, donde decimos palabrotas, maldiciones, groserías o palabras altisonantes. ¿Y a qué viene todo esto? Pues porque acabo de ver una obra que fue traducida tal cual, sin tratar de suavizar nada. Me refiero a la puesta en escena de “El Cojo de Inishmaan”, la cuál. es una comedia de humor negro que se desarrolla en una isla de Irlanda, donde los habitantes llevan una vida tranquila y, a veces, aburrida. Todo cambia cuando un equipo de cineastas de Hollywood llega para grabar un documental en una isla vecina sobre la vida de estas comunidades. Esto rompe la monotonía y emociona especialmente a los jóvenes, ansiosos de que algo emocionante suceda en sus vidas. Les contaré más sobre esta obra, pero primero, permítanme elogiar al elenco de primer nivel, comenzando con Sofía Álvarez, quien nos deleita con su talento histriónico en el papel de Eileen Osbourne. Luego está Gabriela Murray, que personifica a Kate Osbourne. Esta dupla es majestuosa, y realmente me hizo pensar que todos hemos tenido unas tías así en nuestras vidas. Siempre que veo a Sergio Zurita, me asombra su actuación, su personaje es el de un reportero chismoso que lleva las noticias a los habitantes de la isla. El joven que interpreta a Billy Claven, el cojo, es maravilloso y talentoso. Se llama David Juan Olguín Almela. Además, participan Meraqui Pradis, Demetrio Bonilla, Tina French, Juan Carlos Beyer y Aldo Escalante. El texto es obra del dramaturgo Martin McDonagh, y la dirección es de Fernando Bonilla quien logra representar la esencia de los isleños de tal manera que parecería que estaba allí. No se pueden perder esta obra, que se presenta los jueves y viernes a las 20:30 horas, y los sábados a las seis de la tarde en el Teatro Rafael Solana.

Para los amantes de los Beatles, tengo una noticia emocionante: el próximo 4 de noviembre se presentará en el Auditorio Nacional el espectáculo “The Beatles Symphonic Fantasy”. Será una celebración a la creatividad, la innovación y la influencia duradera del cuarteto de Liverpool en la música popular. Damián Mahler es el director de la orquesta y fusiona su profundo conocimiento en la música con su pasión por la narrativa orquestal para llevar a los espectadores a través de un viaje a través de todas las etapas musicales del icónico grupo inglés. Imagínense revivir estos grandes éxitos con una gran sinfónica. Esto es la excusa perfecta para llevar a sus hijos y que conozcan el legado que dejaron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Pero eso no es todo; también visitarán algunas ciudades del interior de la república, como Toluca el 29 de octubre, Puebla el 31 de octubre, Pachuca el 1 de noviembre, Guadalajara el 3 de noviembre y Querétaro el 5 de noviembre. ¿Se lo van a perder?

