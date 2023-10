PolíticaConfidencial Luisa María Alcalde... En “pejelandia” no hay feminicidios, que los haya en México es culpa de los medios

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR sumó a los empresarios Bernardo Gómez, Alfonso de Angoitia y Carlos Slim, y su hijo Carlos Slim Domit, a una encerrona de 3 horas en Palacio Nacional para su conversación con Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Inversión, seguridad y migración estuvieron sobre la mesa con la idea de tener mejores puentes y colaboración con EU en el último año de gobierno.

NORMA LUCÍA PIÑA, presidenta de la Corte, tomó sus precauciones desde hace varios meses, a sabiendas de que el presupuesto para el Poder Judicial estaba en la posibilidad de sufrir recortes por parte de Morena en la Cámara de Diputados. Ha ido tejiendo fino para evitar el choque frontal con Palacio Nacional. Su estrategia: trabajar bajo el agua, nos dicen…

DANTE DELGADO sigue con su juego. Ya se verá en los hechos qué hace. Ahora se autodestapa a sí mismo como un posible candidato presidencial de su Movimiento Ciudadano. ¿Son bandazos? Ya se verá…

LUISA MARÍA ALCALDE, secretaria de Gobernación, escuchó en la Cámara de Diputados de parte de la oposición que en el gobierno viven en “pejelandia”, porque no ven la realidad de violencia, feminicidios… y la funcionaria respondió que en realidad los medios son responsables por difundir los hechos de violencia, que no corresponden con lo que ve el gobierno. Y por tanto, no se cambia la estrategia de seguridad. Así las cosas…