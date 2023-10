Tal vez se te haga difícil de creer, pero hubo un tiempo que la música electrónica no era considerada música. Si lo piensas, durante siglos la música se hizo con instrumentos tradicionales, tambores, trompetas, guitarras, flautas, etc. Así que cuando la modernidad trajo instrumentos que no necesitaban más que electricidad y transistores, hubo muchos que los rechazaron. Esa “música moderna” no tenía valor para muchos.

Hay una banda que es considerada como la precursora de esta música: Kraftwerk, unos jóvenes alemanes que en la década de los 70 se pusieron a experimentar con los sonidos generados por sintetizadores y que le dieron un sentido a los sonidos generados por transistores. No solo era utilizarlos como base de ritmo: era darle un sentido y una narrativa.

Considero que la banda que puso la música electrónica en el mainstream es Depeche Mode: formados en 1980 fueron precursores en el uso de los sintetizadores y el uso de sampleos. Muchas revistas la consideran “La banda de rock electrónico más grande de todos los tiempos”.

Platicaba de la música electrónica con Moenia, que en 1985 se pusieron a experimentar con esta “nueva” manera de hacer música. Se alejaron de lo que hacían otros grupos mexicanos como Casino Shangai o LLT y se fueron del lado del pop. Fue hasta la década de los 90 cuando sacaron su primer material oficial y pegaron con tubo: “Uno de los conciertos que más me han marcado” me dijo Alfonso, “fue Songs of Faith and Devotion de Depeche Mode. O la primera vez que vimos a Kraftwerk en Los Angeles, que son los padres de la música electrónica, con sintetizadores, enfocada en lo pop”.

“Desde el inicio del grupo, en la segunda gira, vimos las cualidades que tiene el grupo”, me contaba Jorge “Al tener sintetizadores no puedes moverte mucho, entonces tienes que pensar en las otras cuestiones del espectáculo. Desde el principio hicimos animaciones por computadora, fuimos los primeros en traer teles de plasma y animaciones para esas teles de plasma y así traer algo más al espectáculo”.

Moenia está presentando promocionando su nuevo material: “Stereo Hits Vol. 2″, en donde rinden tributo a los artistas y bandas que ellos mismos vivieron en su historia musical. “En este material no fuimos sacando sencillo tras sencillo, sino que se produjo y compuso todo desde el principio”, contaba Alex, “La idea de hacer un cover siempre es hacer algo nuevo. Lo que buscábamos es hacerla muy Moenia, muy electrónica y ha gustado mucho, porque son canciones muy icónicas. Nos metimos con clásicos como “Maldito Duende” o “La célula que explota”, que son canciones con las que no te deberías de meter, pero las hicimos de una manera creativa y diferente, de manera muy propositiva, y eso es algo que le ha gustado mucho a la gente”. Moenia es ya un grupo de culto, que a más de tres décadas de su formación, sigue sorprendiendo a todos.