PolíticaConfidencial Rutilio Escandón otro gobernador que vive en “Pejelandia”

CONGRESO CDMX es una pachanga. Les hemos contado que suspenden sesiones a veces, hasta por irse a desayunar a la esquina. Se arrebatan el micrófono, se agarran a patadas o se mienten la madre. Este miércoles a las 15:20 horas se debió suspender la sesión por falta de quórum. Así las cosas…

RUBÉN ROCHA, gobernador de Sinaloa, verá elevarse la indignación y las protestas por sus declaraciones al ofrecer protección a un funcionario denunciado por acoso sexual: se prevé que lleguen este jueves a Palacio Nacional feministas y Noemí Rivera, quien señala ser víctima de este delito por un servidor público de la Secretaría del Bienestar en Culiacán. Van a exigir la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Rocha ofreció el cambio a otra área donde solamente haya “machos, como él”. Sin palabras.

CLAUDIA SHEINBAUM perfiló a sus coordinadores por circunscripción. En Morena nos hacen ver que distribuyó entre sus leales, pero también repartiría con gente de Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández: Aleida Alavez y César Cravioto, de su equipo; Néstor Núñez, monrealista, y Leonel Godoy y Efraín Morales, del ex secretario de Gobernación… al parecer nadie de Marcelo Ebrard. ¿Habrá ajustes? Para no perder de vista, nos dicen. Por cierto, con nuevo look, de barba, apareció Adán en Palacio Nacional…

RUTILIO ESCANDÓN, gobernador de Chiapas, vive en medio de la tormenta. Crimen organizado que toma control de municipios, motonetas que azotan pueblos enteros… y ahora 60 ejidatarios secuestrados por un grupo armado. Pero para el gobernador, todo es felicidad.