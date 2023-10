La receta para un Multiverso

Quiero aprovechar para contarles de un evento enorme que pasará este fin de semana: el Festival Multiverso 2023, que organizan las estaciones EXA y La Mejor para ofrecer un show de primer nivel con más de 20 artistas y bandas. También quiero aprovechar para felicitar y agradecer a toda la gente que ha trabajado para que se haga realidad. Y sé que muchos se preguntan cómo se organiza algo así, por lo que les daré la receta:

Paso número 1

Primero hay que rodearse de gente muy talentosa y que tenga los mismos sueños que tú. Entre más fuera de lo común, es mejor: todo comienza con alguien diciendo “¿Y por qué no hacemos un festival…?” y a partir de ahí es una lluvia de ideas en donde todos vislumbran lo que podría llegar a ser. Pensar en grande, encontrar lo mejor de lo mejor. Que te emocione platicarlo, que la piel se te enchine. Hay que pensar locuras: arriesgarse, llegar a donde nadie lo ha hecho.

Porque cuando organizas algo así, estás jugando en las ligas mayores. Estás trabajando para algo que es más grande que tú mismo.

Paso número 2

Luego, hay que bajarlo en papel: cómo se va a hacer, qué artistas vas a invitar. En el caso del Multiverso 2023, el talento que va a ir es de música regional, pop, urbano, reggaetón, rap, cumbia. Checar agendas, mandar las invitaciones. Y ahí es cuando entran los expertos en logística que verán detalle a detalle el venue, cómo montar escenarios, cómo distribuir los boletos. Un ejército de gente que sabe hacer su trabajo y que se va contagiando de tu entusiasmo.

Hay que mezclarlo todo muy bien y dejar que repose. Días en los que cada quien hace su trabajo para ver cómo la idea inicial toma forma. Es casi como ver a un pastel en el horno.

Paso número 3

Imaginen que están organizando una fiesta en su casa ¿Cómo invitarían a sus amigos para que no falten? Bueno, pues es lo mismo en un festival: hay que anunciar a todos que habrá un show espectacular, que pueden conseguir la mejor música, la mejor bebida, la mejor comida. Asegurarles que se la van a pasar realmente bien.

Y luego, vienen muchas juntas con tu equipo, todo con la mira puesta en el día del evento, un día en el que todo el esfuerzo se ve recompensado. Desearía que todos ustedes que están leyendo pudieran tener la sensación de ver a más de 50 mil personas frente a ti, en los segundos previos al arranque.

Paso número 4: ¡disfruten!

Este año, el elenco del Festival Multiverso está lleno de sorpresas: Alfredo Olivas, El Fantasma, Enjambre, Sonido Pirata con todo su ritmo. Fran, Mau y Ricky, Yng Lucas, Cuisillos, Lagos, El Mimoso. Ana Bárbara, Jorge Medina, Krush!, Tiago PZK, Gorka, DJ Topo Mix. Además, Chencho Corleone desde Puerto Rico, María Becerra directo de Argentina y desde Iztapalapa para el mundo: Los Ángeles Azules.

Un festival lleno de ritmo, baile y música para que el público pase las mejores horas de su vida. Y aunque son muchos los conciertos que he organizado (y en los que he sido parte) puedo asegurarles que los nervios no se quitan, y que todo el equipo tiene mariposas en el estómago esperándolos a ustedes, los invitados de honor. Un festival como no hay otro igual: nos vemos en el Multiverso 2023.