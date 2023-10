PolíticaConfidencial Jesús Ramírez recurre a dudoso interlocutor

Jesús Ramírez, vocero presidencial, rompió el silencio de Palacio Nacional sobre los dos mexicanos hechos rehenes por Hamás. Ramírez habló de “contactos” con Hamás y con “gobiernos y organizaciones afines” para saber en dónde están y buscar que los liberen. La duda es cómo se hacen contactos con un grupo terrorista. Ha surgido el nombre de Venezuela como eventual y peligroso canal...

María Elena Álvarez-Buylla no es buena cumpliendo promesas, y el mejor ejemplo es la vacuna Patria. Ya arrancó otra ronda de vacunación contra COVID, y de Patria ni sus luces, pese a que la titular del Conacyt aseguró que estaría lista a finales de 2021. Autoridades del sector salud no pierden la esperanza de que la vacuna “mexicana” esté lista a principios de 2024. Les recomendamos que mejor se sienten, no se vayan a cansar.

AMLO y el Poder Judicial. Ya les habíamos anticipado aquí que los trabajadores del Poder Judicial alistaban protestas ante la decisión de Morena de suprimir los fideicomisos. Así lo hicieron, pero quemaron figuras del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual fue rechazado institucionalmente con una condena a este tipo de “expresiones y el discurso de odio.”

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, debería recordar que estamos conmemorando 70 años de sufragio femenino en México y quizá una buena manera de hacerlo sería exhortando a los partidos políticos a que no sigan poniendo piedritas en el camino del INE que ve cómo se atrasa la definición en la que se busca que, de 9 gubernaturas, incluida la CDMX, sean postuladas 5 mujeres. Porque a cómo siguen pateando el bote ante la reticencia de los partidos… para no perder de vista.