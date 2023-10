Cáncer de mama: emergencia de Estado

En este mes de la sensibilización sobre el Cáncer de Mama: Toca cuidarte, toca cuidarnos mujeres

Mi abuela materna murió de cáncer de mama, viví en carne propia lo que es ver como una mujer enferma de esto sufre, se deteriora, pide que se acaben sus días porque ya no aguanta el dolor. Jamas olvidaré cuando Rosita, mi abuela volteo llorando y me dijo “es que ustedes no saben cuánto me duele”. Mi abuela se fue en 5, 6 meses , cuando le detectaron el cáncer el tumor ya era tan grande que ya no fue candidata a operación.

El cáncer de mama no solo mato a mi abuela, mato a mi familia entera porque ella era todo. Así miles de familia sufren esto diario por ello hoy dedico esta columna para evidenciar que el cáncer debe ser tratado como una emergencia de Estado y una labor donde aún tenemos mucho qué hacer

Recordemos que la prevención, la detección temprana y el tratamiento oportuno salva vidas. Este mal es debe ser visto como un problema de salud pública en la Ciudad de México.

El INEGI reportó que datos del 2022, revelan las tasas más altas de defunciones por cáncer de mama para mujeres de 20 años, las cuales se observaron en Ciudad de México (29.42%), Nuevo León (24.72%) y Chihuahua (24%).

Reporta el Instituto Nacional de Cancerología que, de acuerdo con datos del Observatorio Global de Cáncer (Globocan), en México se registran cada año poco más de 29, 900 casos nuevos de Cáncer de Mama, el cáncer más frecuente en México y representa el 15.3% de todos los cánceres. Y las mastografías o ultrasonidos particulares no son baratos y en las clínicas del gobierno o las maquinas están descompuestas o no las tienen, o te asignan la cita meses después que cuando te corresponde

Debemos tener la infraestructura necesaria para atender a las mujeres mexicanas y hoy, es mentira que la tenemos

Por ello la autoexploración mamaria es uno de los pasos más importantes, pero sólo 4 de cada 10 mujeres la realiza al menos una vez al mes, de acuerdo en una encuesta del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México.

Así, siete de cada diez mujeres declaran saber reconocer los síntomas del cáncer de mama, pero solo 23% dijo saber cómo se hace la autoexploración mamaria.

En el contexto del llamado Mes Rosa, dedicado a concientizar y sensibilizar sobre la importancia de la prevención ante el Cáncer de Mama recordemos los hábitos preventivos en la salud de las mujeres para conocer también la perspectiva sobre prácticas saludables de higiene, así como estigmas asociados a la salud ginecológica, sexual y reproductiva.

Se reportan que un tercio (31%) de los encuestados (mujeres y hombres) reportó saber de algún caso en la familia con cáncer de mama, mientras que más de la mitad (56%) dijo conocer algún caso entre amigos o conocidos.

En cuando a los hábitos de prevención, 72% de las mujeres reportó que puede reconocer las señales o síntomas del cáncer de mama, sin embargo, solo 23% conoce plenamente el procedimiento de autoexploración mamaria, 49% lo conoce a grandes rasgos, 25% lo conoce poco y 3% no lo conoce.

Debemos emprender acciones en contra de este flagelo, informarnos sobre la forma correcta de la autoexploración y practicarla una vez al mes puede salvar muchas vidas. Hoy “toca cuidarte”, recuérdalo

Por mi abuela y por todas las que se han ido porque el Estado y los gobiernos capitalinos y federal no toman esa situación como la emergencia que realmente es.