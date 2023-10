PolíticaConfidencial Como en la pandemia, ahora en el desastre que dejó Otis, de Jorge Alcocer ni sus luces

ALEJANDRO MACÍAS alerta a tiempo: urge llevar agua potable a la gente; rehabilitar hospitales y retirar desechos con celeridad. La tragedia se puede magnificar por las enfermedades.

JORGE ALCOCER, secretario de Salud, no ha informado del estado en el que quedaron las oficinas de esa dependencia en Acapulco, ubicadas en el corazón del golpe del huracán Otis. Pero nos informan que no se inmuta, sus antiguas oficinas en la calle de Lieja ya están listas para ser… un flamante centro cultural que costará cientos de millones de pesos. Al fin que dinero es lo que sobra, ¿verdad?

ARMANDO AYALA ROBLES, alcalde de Ensenada, Baja California, es conocido por su afición y cariño por las mascotas. Incluso, algunos aseguran que no es raro que el edil morenista lleve a sus oficinas a su perro. Lo curioso del caso es que hace dos días hizo una “fiesta perruna” para uno de sus perritos y tan emocionado estaba que hasta mordida le dio al “pastel del cumpleañero”… pero alguien le advirtió que la tarta solo era para mascotas. “Con razón sabe… porque no me dijeron”, exclamó el alcalde. No, pues guau.

MARIO DELGADO sigue tronándose los dedos porque este lunes se darían a conocer los resultados de las encuestas para las corcholatitas para los 9 estados, incluida la CDMX. Pero anda ocupadísimo tratando de repartir espacios y curando heridas… muy difícil, nos dicen.