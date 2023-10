¡Nace el Foro América Libre en la Ciudad de México!

Hace unos días la Ciudad de México fue la sede de la primera edición del Foro América Libre, un coloquio impulsado por la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) de la mano de la Fundación Konrad Adenauer y más de 30 organizaciones líderes así como por jóvenes de centro derecha quienes unidos construimos una agenda de libertad y democracia.

Nace una alternativa al populismo del Grupo de Puebla que sin duda alguna se convertirá en un referente para todo el continente americano pues marcó un hito de unidad democrática frente al acecho autoritario.

Con este encuentro logramos generar importantes acciones para enfrentar las ideas del socialismo bolivariano que atacan y destruyen las bases de la libertad y la democracia promoviendo la regresión autoritaria, el estatismo económico y el desmantelamiento de las instituciones democráticas.

Entre los participantes estuvieron Xóchitl Gálvez, coordinadora de los trabajos del Frente Amplio por México, Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, Jorge Quiroga, expresidente de Bolivia, Vicente Fox, expresidente de México, Andrés Pastrana, expresidente de Colombia y Félix Maradiaga, quien fue candidato presidencial de Nicaragua encarcelado por el régimen de Daniel Ortega, despojado de sus bienes y después desterrado a Estados Unidos. Además, vía remota contamos con las intervenciones de María Corina Machado, única candidata presidencial de la oposición venezolana, Mauricio Macri, expresidente de la República de Argentina, José María Aznar expresidente de España, así como de Felipe Calderón, expresidente de México.

Todos ellos, acompañados por líderes políticos de América Latina, parlamentarios, activistas de la sociedad civil y defensores de derechos humanos de distintos países, ratificaron su compromiso por la libertad y la democracia.

En la “Declaración de México por una América Libre”, resaltamos las potencialidades de la región e impulsamos una América como actor internacional responsable frente a los problemas provocados por la izquierda que con su narrativa ha dejado a los países en la miseria y ha dividido y polarizado a las sociedades haciéndose pasar por los buenos y los honestos frente a los “neoliberales”, los “conservadores” o los “fascistas”.

El daño que se le hace a los países y a los ciudadanos con el autoritarismo es enorme, por este motivo, quienes creemos en la libertad y la democracia desde una perspectiva humanista tenemos la obligación de evitar que los actores oportunistas y los personajes populistas con una pésima reputación democrática sigan ganando terreno en el mundo.

Quienes creemos en las ideas de la libertad y la democracia somos más y también somos mejores. Al tiempo…

DETALLES. La semana pasada Otis dejó devastado al puerto de Acapulco. Una vez más el gobierno de López Obrador no estuvo a la altura ante la tragedia pues la omisión de las autoridades tanto locales como federales y la ya acostumbrada tibieza con la que el inquilino de Palacio informó sobre la llegada del ciclón, causaron la muerte de muchas personas aunque para él “hayamos tenido suerte”.

Queda demostrado una vez más, que lo que menos le importa al gobierno morenista es la vida de las personas pues además de su pésima actuación antes de la desgracia ahora pretende impedir que diversas instancias nacionales e internacionales se coordinen para llevar ayuda a la zona afectada a pesar de que en Acapulco no hay agua, no hay luz, no hay alimento ni tampoco medicamentos.

No olvidemos que el Fondo de Desastres Naturales fue eliminado por el gobierno morenista para destinar los recursos a la construcción de los caprichitos de un solo hombre. Si no se actúa con rapidez y eficiencia esto se convertirá en una emergencia humanitaria sin precedentes.