Se ha hecho público que el Centro Nacional de Huracanes del gobierno de Estados Unidos de América pronosticó 21 horas antes de que Otis tocara tierras mexicanas que había evolucionado de tormenta tropical a huracán y se avecinaba peligroso.

Igualmente, las autoridades mexicanas sabían desde la madrugada del martes 24 de octubre sobre estos cambios y que la vida de miles de personas corría riesgo, sin embargo, no se emitieron los protocolos necesarios para advertir sobre la catástrofe. El gobierno mexicano no hizo lo suficiente para alertar a pobladores y turistas, dejándolos en el desamparo.

No se utilizó la cadena nacional para decirle a la gente que se protegiera, solo se emitió un mensaje simplista en redes sociales, como si ello fuera suficiente para evacuar, resguardar y proteger a los acapulqueños.

Sin duda, Otis golpeó a Guerrero justo cuando tenemos a los gobiernos más incompetentes de la historia. El gobierno de Acapulco tiene una alcaldesa de Morena, quien no avisó, no evacuó y no protegió a la población. El gobierno de Guerrero tiene una gobernadora de Morena, quien tampoco hizo lo que tenía que hacer, no coordinó, no respondió e incluso, hasta se escondió. Y el gobierno federal de Morena no previó, no informó, no coordinó, no ayudó y tampoco dio la cara.

Más de un millón de personas en Acapulco y zonas aledañas sufren sed, hambre y miedo. Muchos han perdido sus casas y todo su patrimonio. La gente tiene derecho a saber por qué no hubo orden de evacuación a refugios. Acapulco no tenía por qué sufrir tanto.

Por ello, acudí este lunes ante la Organización de los Estados Americanos como senadora de la República y como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, porque estoy convencida de que necesitamos que organismos internacionales se pronuncien y el presidente López Obrador se dé cuenta de que no se trata hoy ni de politiquería, ni de sacar raja para ningún partido político. Se trata hoy de manera humana de ayudar a las y los acapulqueños.