Hyper electrizante presentación en Japón

Desde “la tierra del sol naciente”, la armadora Nissan, refrendó su condición de anfitrión ideal al develare el concepto Nissan Hyper Force. Se trata del gran cierre de su innovadora serie de cinco concept cars “hyper”. En el marco del Japan Mobility Show, el presidente y director general de Nissan Motor Co. Makoto Uchida, encabezó la revelación de un nuevo concepto de vehículo eléctrico que pretende sentar las bases de la electrificación de su gama.

En punto del mediodía del pasado 25 de octubre, la armadora japonesa congregó al mayor número de periodistas internacionales que se dieron cita en dicha exposición. Uchida destacó que el totalmente Nissan Hyper Force está diseñado para los entusiastas de las carreras y los jugadores que anhelan la emoción de la adrenalina, pero que también son conscientes del medio ambiente.

Se trata de un super vehículo totalmente eléctrico que busca ofrecer la máxima satisfacción de conducción, al tiempo que proporciona un alto rendimiento ambiental y comodidad para el uso diario.

En esencia, es un coche con un sistema de propulsión totalmente eléctrico de alto rendimiento con una batería de estado sólido de peso óptimo que puede generar una potencia de hasta 1,000 kW, con una aceleración rápida y precisa. La potente carga aerodinámica, una versión avanzada de la tecnología de control en las cuatro ruedas de e-4ORCE de Nissan y una carrocería ligera de carbono de alta resistencia prometen una mejor capacidad de giro y un manejo excepcional en circuitos y carreteras sinuosas.

Al más puro estilo japonés y con una presentación donde sobresalieron los famosos dibujos animados, mejor conocidos como “animé”, se presentó este vehículo que presenta un diseño exterior de amplias y sólidas proporciones, con una fusión de elegantes curvas que se mezclan sin problemas con un diseño que incorporan elementos, como en los faros delanteros y traseros, que rinden homenaje a los vehículos de alto rendimiento de Nissan. El exterior logra un alta aerodinámica, desarrollado en colaboración con el equipo de carreras de NISMO, generando una poderosa fuerza descendente.

Esta belleza presenta una estructura de dos niveles debajo de su cofre, que le proporciona ambas fuerzas, tanto descendente como un alto rendimiento de enfriamiento. Su difusor trasero de doble nivel controla de forma óptima el flujo de aire. Los alerones y la aleta de la fascia delantera, así como los extremos del alerón trasero cuentan con una funcionalidad activa única, mientras que un actuador de plasma recién desarrollado suprime la separación del aire para maximizar la adherencia y minimizar el levantamiento de la rueda interior durante las curvas. Las ruedas de carbono forjado ligero contribuyen a la aerodinámica y al enfriamiento de frenos.

Al final, nos quedamos con una definida idea sobre la tendencia en materia de diseño y potencia que marcarán el futuro inmediato de una industria que presenta ya signo de recuperación casi total a las métricas alcanzadas previo a la pandemia. Tome nota.

Vistazo al futuro

Previo a la pasarela de autos de Nissan en el Japan Mobility Show, José Román, senior Vice President (SVP), Global Sales Nissan Motor Co. and Head of INFINITI, nos dejó con el ojo cuadrado al revelarnos un poema de vehículo: INFINITI Visión Qe, un auto que despide mucha innovación por sus poros, pero, sobre todo, define el linaje d ella gama de esta marcha que empezará a embellecer las carreteras del planeta.

Esta propuesta, presentado como auto concepto, ofrece dos modos de conducción, “R” (carreras) y “GT” (gran turismo). Es de resaltar la iluminación frontal que supone marcar tendencia por sus alcances y definidas líneas. Este vehículo de cuatro puertas se presentó como una propuesta deportiva que buscará deleitar a sus seguidores, que al menos en México se cuentan por cientos. Fue su propio diseñador, el cubano Alfonso Albaisa quien encabezó la ceremonia de presentación junto con José Román, quien después atendieron a los medios congregados para tender sus inquietudes.

Encuentro Inesperado

Tras una notoria distancia causada por la decisión del PRI de declinar su apoyo a Xóchitl Gálvez en su búsqueda por la candidatura presidencial, el pasado 26 de octubre durante el quinto informe de gobierno del alcalde Adrián Rubalcava, las ex contendientes, Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, se encontraron nuevamente en un evento que reunió a presidentes de partidos, secretarios generales, senadores, diputados y alcaldes de todos los partidos políticos. Durante todo el evento, se les vio convivir de manera amigable, dejando abierta la posibilidad de una colaboración futura. ¿Será este el inicio de una nueva etapa en el Frente Amplio por México? La respuesta solo el tiempo la revelará.

Acabar con la impunidad en Jalisco

Y ya para terminar, le platico que el fin de semana estuvo movido en toda la política nacional, y Jalisco punta de lanza de lo que ocurre en el país no se quedó atrás con el Informe de “Chema” Martínez desde el Congreso estatal, y cobra relevancia porque estamos en la recta final para la elección del coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en este estado donde hay elecciones para gobernador el próximo año. En este Segundo Informe de actividades legislativas, que por cierto fue en el propio recinto legislativo con cuando menos medio millar de asistentes, desde diputados y alcaldes, hasta líderes sociales, el coordinador de la bancada de Morena en Jalisco, llamó a luchar contra la impunidad y la corrupción que se han apoderado de la entidad solapada por los funcionarios y mantiene al pueblo sumido en la desolación, mientras, dijo, los delincuentes se ríen y caminan por la calle. Insistió en que es hora de luchar contra los gobernantes sinvergüenzas y sátrapas que han permitido la impunidad en Jalisco, un problema cuya existencia sólo podía explicarse si hay complicidad de los funcionarios. Y desde luego que, en este recuento informativo de dos años, destacó el impulso de proyectos legislativos entre ellos la lucha frontal contra la mafia inmobiliaria y la ley que impulsa primero para establecer topes en los precios de las rentas y segundo para que el Estado pueda proporcionar vivienda digna y de bajo costo. Si somos fijados, nos damos que cuenta que el trabajo desde el Congreso de “Chema” Martínez tiene que ver con el combate a la corrupción, y que de acuerdo a sus palabras hay que poner un alto a los sinvergüenzas y de la mano con la corrupción siempre va la impunidad, porque solo se puede ser corrupto si eres solapado desde las mismas esferas del poder, no se puede explicar de otra manera. Y a más tardar el fin de semana, ya se sabrá en Jalisco quien va a ser el que contienda en 2024 contra Movimiento Ciudadano, que tiene una de las dos entidades que junto con la CDMX y el EdoMex, aglutinan el poderío económico y financiero. La guerra electoral será de pronósticos reservados, hay mucho en juego. ¡Adiós!