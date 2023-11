PolíticaConfidencial Declaro la guerra en contra de... Batres niega sabotaje contra Harfuch

MARTÍ BATRES, jefe de gobierno de la CDMX, negó que sea su voz la que pide echar abajo la campaña de Omar García Harfuch… en su cuenta de Twitter. Pero nos dicen que pidió a la Fiscalía General de la República, no a la capitalina, realizar un estudio pericial en fonometría… no necesita ir tan lejos: que pregunte al interior de Morena.

JORGE ALCOCER, secretario de Salud, presumió hace unos días que la sede de la dependencia que encabeza, asentada en Acapulco, lo cual es un decir, no resultó tan dañada. Ojalá, porque lo que sí sabemos es que están pidiendo 870 millones de pesos, de los cuales 343 millones son a la voz de ya. Pero no es para arreglar los daños por Otis, no, es para que la antigua sede de Lieja sea ¡un centro cultural! ¿Y si mejor se dejan de ocurrencias y lo destinan para los damnificados? En eso andan, ¿no?

MARKO CORTÉS, dirigente del PAN, y Mario Delgado, dirigente de Morena, y Marko Cortés, están sentados en un tanque de gas en medio de un incendio. El tema de las candidaturas para las 9 gubernaturas, incluida la CDMX, está levantando ámpula. Y no se ve cómo puedan resolverlo. Habrá sangrías, nos dicen. Y resucitadas…

MARIO DELGADO, tendrá pastel este domingo. Y no es por su onomástico. Cumple 3 años al frente de Morena. Habrá festejo y cuentas alegres de gubernaturas en manos de Morena, aunque seguramente pasarán rápido la página de las elecciones en la Ciudad de México en 2021. ¡Felicidades!