El Otis y la 4T

Ante la crisis humanitaria ocasionada por el huracán Otis la pasada madrugada del 25 de octubre en Acapulco, se han revelado también los verdaderos intereses y frivolidad de la 4T. Las acciones gubernamentales fueron tardías e insuficientes ante el millón de damnificados, los escasos recursos para subsistir y los más de 40 muertos que no han podido ser velados por sus familiares por falta de luz.

Comencemos por el hecho de que no avisaron con tiempo. Según la investigación documental de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés) advirtió de la catástrofe que se avecinaba en Acapulco con al menos diez horas de anticipación y emitió recomendaciones. Después las alertas fueron subiendo de nivel y no dejaron de emitirse, de hecho, en la cuenta pública X (antes Twitter) del @NHC_Pacific puede apreciarse que su primer aviso fue a las 03:48 p.m. del lunes 23 de octubre… mientras que la primera alerta aviso de del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fue a las 03:15 a.m. del martes 24, donde se avisó que el huracán Otis alcanzaría los 80 km y que había que extremar precauciones. El minuto a minuto de las alertas del NHC y del SMN… pueden verse en X, así como el tardío post (tuit) del Presidente de México a las 8 de la noche del mismo martes 24 de octubre, es decir 4 horas antes del huracán.

Por su parte, el martes 24 de octubre el Presidente no dijo ni una sola palabra del Huracán… por el contrario se dedicó a continuar con sus insultos y descalificaciones a medios de comunicación y “adversarios”. Los portavoces del oficialismo han dicho que sí se avisó mediante el mencionado post del SMN… una respuesta ridícula, ya que siendo serios ¿Qué tan grande es el porcentaje de la población mexicana que usa la red social X?... por otro lado, teniendo todo el aparato del Estado y la encomienda por ley de salvar vidas… ¿No pudieron utilizar más recursos para intensificar las alertas por los medios de comunicación tradicionales como radio y televisión para ayudar a extremar precauciones?

Pero las preguntas continúan…

En teoría el SMN sí tiene el equipamiento suficiente para portar información sobre los fenómenos hidrometeorológicos en el país, ya que cuenta con estaciones de radio sondeo que hacen observaciones a través de sus receptores cada 12 horas de superficies, pudiendo determinar cuestiones de humedad y temperatura ¿Por qué entonces los sistemas del SMN no emitieron alteras tempranas? ¿Por qué tuvo que informar el NHC al gobierno mexicano gracias a su avión caza huracanes? ¿Será que los sistemas mexicanos están obsoletos o simplemente no están lo suficientemente actualizados? Los recursos para ello y para las cuestiones que de verdad importan no son prioridad para la 4T.

Actualmente el Estado no tiene los recursos suficientes para afrontar esta situación, porque ha preferido destinar los recursos públicos a sus obras insignia. El Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) fue desaparecido en 2021 por el oficialismo y los recursos se destinaron al Tren Maya, junto con otros 109 fideicomisos, bajo el mismo argumento de que los recursos eran mal utilizados por en las anteriores administraciones. De hecho, según la revista estadounidense Wired (centrada en medioambiente, cultura, la economía y la política, “durante el periodo comprendido entre 2015 y 2019, se destinaron 88,965 millones de pesos al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), en comparación con los 1,216 millones de pesos asignados al Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN). Esto significa que solamente el 1% del gasto total de estos dos fondos se destinó a la prevención de desastres”.

El Presidente no sabía de la magnitud del huracán antes de que ocurriese y después dijo respecto a los muertos que “No fueron tantos”. En su criterio y en el de la 4T se desdibujan las personas en las cifras, en las estadísticas. Después en un afán extraño de conocer realmente el estado de las calles y caminos de Acapulco, prefirió viajar por tierra, perdiendo más tiempo de valiosa ayuda para los damnificados… ¿Qué peligros temía al viajar por vía aérea?... Y ni hablar de la alcaldesa de Chilpancingo, del partido oficialista, que derrochó insensibilidad al celebrar su informe de gobierno con fiesta ante esta crisis sin precedentes.

La ayuda continúa siendo insuficiente según analistas y de nuevo los esfuerzos ciudadanos han hecho más que los tres niveles de Gobierno. Pero la fraternidad de la sociedad mexicana se impone ante un régimen frívolo que ha preferido malgastar el tiempo en denostar a quienes considera que le estorban en el camino y destinar recursos a obras sin sentido.

Estoy de acuerdo en que lo esencial es construir puentes sólidos y articular esfuerzos en todos los sectores sociales, tanto científicos como políticos, pero no por ello debemos de dejar de señalar la negligencia en tiempo y recursos que ha tenido este régimen y que por desgracia sigue costando vidas.

Abrazo fraterno y mi solidaridad para todas las personas que están sufriendo.