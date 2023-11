PolíticaConfidencial Expresidentes arremeten contra AMLO... ¿Habrá respuesta en la “mañanera”?

JESÚS ZAMBRANO, dirigente del PRD, se encuentra en un brete: las cuentas del Partido de la Revolución Democrática están congeladas. Eso ha generado zozobra porque no les alcanza ni para pagar la luz. ¿Qué sucedió? No está muy claro, pero el problema es grave… para no perder de vista.

FELIPE CALDERÓN y Ernesto Zedillo han soltado duras críticas desde el extranjero. El expresidente panista dijo que México está en peligro y el priista señaló que quien releve al presidente Andrés Manuel López Obrador debe llegar sin mentir y sin dividir al país… a ver qué responden desde la mañanera de Palacio Nacional.

MARIO DELGADO sigue viendo cómo crece el pleito entre morenistas en la Ciudad de México. Por lo que corre entre pasillos, la punta del iceberg fue el acto fallido del estadio Azul, que debió cancelar Claudia Sheinbaum. Y, como anticipamos aquí, se pidieron cabezas. No rodaron porque el pleito escalaría… aún más.

DANIEL ORTEGA, presidente de Nicaragua, no tiene empacho en refrendarse como autoritario y dictador. Ha encarcelado a la oposición y hecho mil trapacerías. Ahora, vía su esposa, Rosario Murillo, se apoderó del Poder Judicial y ella es ahora presidenta de la Corte de ese país. Ominoso.