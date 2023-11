Concretemos base normativa sólida que regule la IA

Por supuesto que sí, ya que los expertos en prospectiva tecnológica señalan que, en realidad, no conocemos el verdadero potencial en lo concerniente a la Inteligencia Artificial, porque si lo que vemos ahora nos parece sorprendente, aquello que no es evidente, que no se ha hecho público por estar en etapa de construcción, puede rebasar cualquier concepción que tengamos al día de hoy respecto a la elaboración de textos, imágenes o videos.

Es fundamental que, en el ámbito legislativo y jurídico en general, se comience a tratar muy a fondo el tema a fin de crear una base normativa sólida que regule la IA en el entendido de que sus alcances pueden ser utilizados para cometer delitos sin que, al momento, parezca que haya responsables directos de la conducta.

Ese análisis que tenemos que hacer durante las campañas políticas va a ser un indicador fundamental para ver qué es lo que tenemos que reformar desde el Congreso de la Unión, sin embargo, ello no quiere decir que estemos con las manos atadas, ya que con las reglas que tenemos al día de hoy, el papel del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe ser intérpretes profundos de la ley, porque en ello se determinará si las conductas prevalecen aunque los medios para su realización sean novedosos.

Lo que debe existir en primera instancia es un llamado a la civilidad y la concordia de todos los contendientes para hacer de este proceso electoral un elemento ejemplar para las elecciones históricas que nos esperan en 2024.

Si este mensaje no es atendido por todas y todos, entonces habrá que reaccionar con todo el peso de la ley para erradicar campañas sucias, sin propuesta y que solo tengan como finalidad ensuciar el prestigio de quienes aspiran a representar a la ciudadanía.

Estamos en una época compleja para la información en el mundo, por ello, más que nunca necesitamos de una sociedad participativa, informada y consciente de que muchos de los datos esgrimidos no pueden tomarse como ciertos de forma inmediata y, al mismo tiempo, necesitamos de responsabilidad política de quienes buscan una oportunidad de ser electos popularmente. Siempre tener en mente que todo se debe hacer en beneficio del pueblo.