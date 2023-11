PolíticaConfidencial El ministro ‘swiftie’ se nos va... con Sheinbaum

MARIO DELGADO, como le anticipamos aquí, ya hizo oficial que ofrecerán senadurías a aquellos aspirantes a alguna candidatura a gobernador que, a pesar de ganar en la encuesta, terminen cediendo la posición para cumplir la cuota de género. Así Morena trata de despresurizar lo que a todas luces será un conflicto. Pero ya veremos quién no se sienta suficientemente valorado con el premio de consolación… saquen las palomitas.

ARTURO ZALDÍVAR no esperó a que el Senado procesara su renuncia a la dignidad… perdón, a la Corte y se tomó una foto más rápido que inmediatamente con Claudia Sheinbaum. La Constitución establece que en dos años no puede asumir ningún cargo, por lo que seguramente no se contratará. Pero después de dos años a qué aspira: ¿a la Fiscalía General de la República? Ya lo veremos. Quizá lo consulte con Taylor Swift o en algún TikTok.

NORMA LUCÍA PIÑA, presidenta de la Corte, recibió un reconocimiento por su trayectoria de 35 años ininterrumpidos en el Poder Judicial. Lo recibió de manos de Luis María Aguilar, ministro con quien la une una historia peculiar en su ascendente carrera judicial. Así los contrastes en un solo día en la Corte.

ERNESTINA GODOY rumbo a su ratificación como fiscal general de la Ciudad de México tendrá que pasar varias aduanas. Por lo pronto los diputados y diputadas del PRI no dan su brazo a torcer para divulgar el sentido de su voto. Son 8 y al menos 5 tendrían que avalar a Godoy. Por lo pronto, se espera que la fiscal comparezca vía zoom el lunes 13 de noviembre a las 11 de la mañana. Ahí van, poco a poco…