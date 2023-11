Unidad: requisito indispensable

¡Felicidades a quienes nos representarán en los nueve estados de la República!

En unidad y con organización, Morena realizó un proceso histórico en el que escuchó al pueblo quien decidió que las y los coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación serán: en la Ciudad de México, Clara Brugada; en Chiapas, Eduardo Ramírez; en Guanajuato, Alma Alcaraz; en Jalisco, Claudia Delgadillo; en Morelos, Margarita González Saravia; en Puebla, Alejandro Armenta; en Tabasco, Javier May; en Veracruz, Rocío Nahle y en Yucatán, Joaquín Díaz Mena;

Todas y todos comprometidos con el proyecto de la transformación; mujeres y hombres que luchan por causas no por cargos.

En lo particular, considero que es momento de unidad. Todas y todos son necesarios en el movimiento de la Cuarta Transformación que hoy está más vivo que nunca para erradicar las desigualdades económicas, sociales, territoriales y de género en el país.

La mejor estrategia para Morena será ratificar su dominio como el partido político más votado y con el mayor número de gubernaturas en los próximos comicios.

La principal consigna de nuestro movimiento es y será caminar en unidad a favor del pueblo para entre todas y todos construir un México de derechos, libertades, soberanía y democracia.

La doctora Sheinbaum lo dijo claro y fuerte: la unidad en Morena es requisito indispensable para que el proceso de transformación siga adelante y lo podamos ver consolidado en el 2024.

“Nosotros luchamos años por la democracia, la manera de mostrar que luchamos es que en nuestros procesos internos también haya democracia.

No es fácil tener una dirigencia que vea por los intereses del movimiento y de la nación; y con los resultados de la encuesta se dio muestra de que se quedó atrás la vieja política del dedazo porque no lo hay; aquí no se decidió por una persona, sino que fue la encuesta quién decidió las candidaturas de ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México” dijo.

Aseguró que no ha sido un proceso sencillo: “fue transparente, se hicieron tres encuestas por entidad federativa y después, además de darse a conocer una por una, vino la regla de género. Estamos hablando de un proceso ejemplar”.

Yo agregaría que se trató de un proceso tutelado por una persona de ciencia; mujer científica doctorada que, con rigor, estudio, investigación, claridad mental, análisis y una metodología compleja logró resultados transparentes e impecables.

Con ello, Morena sale una vez más fortalecido de los procesos internos, y va por el plan C en todo el territorio con democracia, mientras las candidaturas de PRI, PAN y PRD se deciden por dedazos como en el caso de Xóchitl Gálvez definida por acuerdos de la cúpula del poder de la derecha en el proceso interno del Frente Amplio por México sin que se concretara el proceso,( se acabaron los foros, las encuestas, los sondeos), y así será en los nueve estados con candidatos impuestos con autoritarismo.

Entretanto, nosotros ¡vamos juntos y avanzamos por el segundo piso de la Transformación!