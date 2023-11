Los inventados y las inventadas

Sin duda cada 3 años y sobre todo cada 6, vemos el surgir y resurgir de hombres y mujeres que quieren dedicarse a la política, como si fuera una actividad secundaria o lúdica como jugar padel o hacer macramé, no dudo que estas personas puedan ser bien intencionadas y quieran ayudar a cambiar la realidad de los municipios, el estado y el país.

Sin embargo, principalmente, aunque no exclusivamente, los partidos pequeños, “La chiquillada” les llamó Fox, son eternos buscadores de personas que pueden ser exitosas en sus ámbitos profesionales y tratar de dar un salto a la política, lo cual muchas veces se agradece, pues pasan de ser exitosos en un ámbito a ser exitosos servidores públicos, un ejemplo es el hoy gobernador Mauricio Kuri, quien tras ser un exitoso empresario, ha demostrado ser un muy buen gobernante, de acuerdo a las mediciones de diferentes empresas.

Desafortunadamente, también hay mucha gente que ve la política como “una chamba” o la oportunidad de finalmente lograr algo en la vida, mucha gente que fracasa en sus ámbitos profesionales o que ni siquiera los tiene, busca entrar a la política a ver si ahí si “la arman” y pues quien fracasa en lo menos, fracasa en lo más.

La sociedad queretana no suele recibir bien, electoralmente hablando, las ocurrencias de algunos partidos, ya sea una serie de empresarios antreros, un actor de talla internacional que marcó la infancia de decenas de millones, tampoco suele irle bien a aquellos personajes que van brincando de partido en partido ni a quienes apuestan cada tres años a crear alguna nueva “fuerza” con tal de acceder al presupuesto y las posiciones plurinominales, hola “Querétaro seguro”, no me puedo imaginar a la gente votando por una persona que hoy es encargado de la procuración de justicia en un estado tan violento como Hidalgo, queriendo madrugar electoralmente a la gente en Querétaro.

La responsabilidad final es del electorado, si decidimos no darle nuestro voto a gente que no tiene la experiencia o el interés genuino de hacer la diferencia y solo busca acceder a lana pública o posiciones plurinominales, los partidos deberán optar por dejar de postular personajes inventados.

Esto tampoco debe significar que la política se cierre solo a políticos, Dios nos ampare, sin embargo, debemos ser tan exigentes como lo hemos sido hasta ahora y darle nuestro voto y atención a quienes, sin importar su origen o profesión, demuestren que quieren nuestro voto para ayudar a que nuestro entorno siga mejorando.

¿Cómo diferenciar a los inventados de las buenas opciones?

Aquí nos tocará hacer la tarea, analizando propuestas y perfiles, ponderando si un voto por él o ella será “útil”, vaya si realmente puede ganar, y también analizando qué partido lo o la postula.

La política es demasiado importante para dejarlo solo en manos de los y las políticas. Como sociedad debemos ser responsables también de a quien le entregamos el poder. Orgullosamente, aseguro que en Querétaro jamás votaríamos por un Felix Salgado Macedonio o su hija, menos por un Cuitláhuac García. Los electores queretanos somos mucha pieza y lo debemos demostrar en el 2024.

Éxito y bendiciones