Votos de fe

Tengo que decir algo de María León: prácticamente todas las personas que han estado en contacto con ella, coinciden que es una de las personas más amables del medio. Y puedo confirmarlo: además de ser una mujer bellísima y talentosa, su buen trato es una de las cosas por las que todos la amamos.

Parece que a María León todo le sale bien. Es una bailarina estupenda como lo ha demostrado en diferentes obras musicales, además es excelente actriz y tiene una voz envidiable. Pero no siempre fue así: hace unos días tuve oportunidad de platicar con ella en una charla muy sincera, como pocas veces, en donde me contó cómo fue su niñez.

“Mira, Jessie, fui una niña fea, con uniceja y las piernas chuequitas; usé zapato ortopédico hasta los 13 años ¡Y así iba a las fiestas! Fui super nerda, pero desde los cuatro años supe que yo tenía otra misión en la vida. Mi mamá me dijo ‘¡Ay hija! Hay gente que nace con estrella y otra que nace estrellada, y tú eres de las segundas, naciste estrellada. ¿Pero sabes quien nació estrellada también? Frida Kahlo’. Esas palabras de mi mamá me marcaron siempre, imagínate ponerme como referencia a esa gran mujer”

María está en este momento en un momento sensible en su vida personal y lo expresa a través de su música. “Ha sido un poco aterrador mostrar esta etapa vulnerable a través de las canciones, que se vuelven confesiones. La música ha sido para mí una desnudez incómoda rara… y está bien. Aunque la vulnerabilidad es un foco de odio”. me dijo, “todo el mundo tiene cosas en su mente y no sabemos cómo desahogarnos. Muchos lo hacen atacando a otras personas. Pero créeme que cuando veo que alguien me tira en redes, pienso ‘Chale, se la debe de pasar peor que yo’”.

¿Cuándo supiste que te querías dedicar a este negocio?, le pregunté. “Tendría como 11 años, cuando le dije a mi mamá que seguro me iba a morir de hambre porque quería ser cantante, bailarina o artista. En mi familia a nadie le gustaba eso de la artisteada, pero me apoyaron”.

“Me vine a México, a mi primer reality y mi mamá me dijo que no iba a ganar, pues pensaba que estaba amañado. Pero lo gané: se llamaba Pop Stars y ese fue un punto de fe en donde me di cuenta que había gente que creía en mí. Luego de eso vino Playa Limbo, luego mi carrera solista y luego la serie. Cada disco que hago, cada comedia musical que tengo la oportunidad de protagonizar, son votos de fe de la gente que cree en mí y que me comprometen a seguir adelante”.

Y uno se da cuenta de eso: María León es una persona que se ha hecho así misma, que ha comprendido que su éxito depende de la disciplina y del trabajo duro. “Ahora eres un modelo a seguir”, le dije. Ella se rió apenada y me dijo que no lo cree para nada. Y entonces pienso que es una artista hecha con el material más fino: la sencillez y la amabilidad. Una artista fuera de serie.