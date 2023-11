Morena y AMLO quieren reventar a la Suprema Corte

La salida del señor Arturo Zaldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido el pretexto perfecto de Monera para dinamitar al Poder Judicial. Si bien, nuestra Constitución general establece un proceso limpio, imparcial y con el que se garantice la independencia de ese Poder de la Unión, la realidad es que el propio presidente López Obrador lo está ensuciando.

La Constitución establece que, para ser ministro o ministra de la Corte, se requiere, entre otros aspectos, que durante el año previo al día de su nombramiento, la persona no haya sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, Senador, Diputado federal o titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa.

Sin embargo, la terna enviada desde Palacio Nacional transgrede nuestro texto normativo. El constituyente estableció estos requisitos para dotar de autonomía e imparcialidad el proceso de selección.

Es claro que la terna enviada por el titular del Ejecutivo federal para cubrir la vacante que deja el señor Zaldívar en la Suprema Corte es una ofensa para el equilibrio de poderes. Quieren imponer a personas que militan en las filas de Morena. Fieles a su estilo, mandan propuestas con un 90% de subordinación al régimen.

El Poder Judicial es el nuevo enemigo público de Morena. Es lamentable que utilicen esta sustitución para debilitarlo y no para fortalecerlo. Morena no busca justicia, sino subordinación.

Esta es una revancha presidencial porque no han podido doblegar a los ministros valientes que votan a favor de los derechos de los mexicanos y en contra de los caprichos de Palacio Nacional.

En Acción Nacional no acompañaremos ninguna propuesta que no sea acorde a lo que manda nuestra Constitución general y que no cuente con el perfil idóneo para ocupar una de las más altas magistraturas de nuestro país. Para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita ser valiente, no abyectas al régimen.