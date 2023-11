La contienda presidencial rumbo a 2024 ya está cantada entre tres personajes: Claudia Sheinbaum, candidata del partido oficialista que por indicadores conduce a México al fracaso, Xóchitl Gálvez, de la alianza del Titanic (PRI-PAN-PRD) que representa más de la política tradicional y Samuel García, abanderado de Movimiento Ciudadano, la única alternancia posible y contundente del país.

Samuel García apenas comienza su precampaña ya que tanto él como su partido sí decidieron respetar las reglas del Proceso Electoral, a diferencia de sus otras dos contrincantes, cuyos partidos iniciaron desde mucho antes con acciones anticipadas y centrándose en los aplausos y no los problemas. Pero no por esa clara desventaja de arranque deja de tener un gran punto a su favor: las personas jóvenes.

Son precisamente las y los jóvenes quienes representan el voto duro para la victoria, en el entendido de que “joven” es toda personas cuya edad va de los 15 a los 24 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Naciones Unidas. Así, según la última actualización (16 de noviembre de 2023) del área de Estadísticas Lista Nominal y Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), a la fecha el total de las y los jóvenes registrados en Territorio Nacional y Extranjero comprende: 3,605,648 jóvenes de 18 años, 4,255,219 de 19 años y 22,656,639 de los 20 a 24 años. En pocas palabras, tenemos a 30,517,506 jóvenes tanto en México como en el extranjero, prácticamente el 30% del padrón electoral.

Pero más allá los datos duros, las personas jóvenes son dinámicas, inclusivas y orientadas hacia el futuro. Tienen la disposición y la energía, además de ser más receptivas a las necesidades sociales. El motor de los jóvenes es el factor de cambio que necesita México. Y ello lo ha demostrado Samuel García con hechos para ellos y para su estado, ya que se ha movido en los ámbitos que principalmente les mueven, como el empleo: Nuevo León se ha posicionado según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como el estado donde más empleos se han generado de enero a agosto 2023, en un acumulado anual de 80 mil 564 puestos. Además de ello, ha logrado trascendentes reformas a la Constitución local, concretar una cobertura de salud universal gratuita y construir un acueducto en tiempo récord.

La labor e impacto de Samuel adquieren más valor si consideramos lo defraudados que se encuentran las personas jóvenes de la política no sólo en México sino en toda América Latina. Edna Jaime, Decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey, dijo en una entrevista respecto a los demoledores resultados en el rubro de participación política juvenil y democracia publicados en Latinobarómetro: “Después de años de lucha por instaurar la democracia en este país, nuestros jóvenes no están interesados. Son indiferentes y hay algunos, no solo jóvenes, hay algunos mexicanos en edad de votar, que bajo ciertas circunstancias preferirían un gobierno autoritario”. Ella con mucha pericia pone el tema sobre la mesa, ya que la juventud, como el verdadero mecanismo de cambio para México no tiene ánimos de participar, muchos de ellos ni de salir a votar. Se necesitaba fuerza y ejemplo para poderles agitar conciencias, en ello reposa la importancia de la labor de Samuel.

Por otro lado, la realidad es que los jóvenes de la actualidad interactúan mayormente en redes sociales y en ello Samuel está rompiendo record. El día de ayer, arrasó en su arranque de precampaña. Según los datos recopilados, el número de reacciones obtenidas en X, Instagram y TikTok fue de 7.2 millones de reacciones totales, más de seis veces lo que obtuvieron sus otras dos contrincantes.

Espero que la juventud decida alzar la mano y que se convenza por entero de que las decisiones que no tomen ellos mismos por su país las tomará alguien más. Basta dar un vistazo a la historia para darnos cuenta de que el cambio profundo no ha sido la alternancia que se vendió como algo distinto pero que en el fondo reúne más de lo mismo. En ellos está la capacidad de ver los matices de grises que están más allá de falsos extremos y discursos vacíos. Me despido con un post (19 de noviembre de 2023, vía X) de la filósofa argentina Roxana Kreimer: “”No llorar, no indignarse, comprender”, decía Spinoza, y me digo a mí misma para dejar de moquear.

A los jóvenes q no están conformes con Milei como presidente: es buen momento para iniciar una nueva movida política, una izquierda racional, no progresista, no autoritaria, horizontal, q aprenda de los errores pasados. Ustedes tienen ahora la pelota. Caso contrario, como decía Platón, deberán padecer la política q hacen los demás. #EleccionesArgentina2023