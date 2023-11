Temporada de frío

La microbiología es una ciencia que da muchas lecciones sobre cómo funciona la naturaleza. Uno de sus principios es que ninguna especie es menos importante que otra y todas conviven, les guste o no. Lo que cambia son las condiciones en las que puede desarrollarse un organismo y prevalecer por encima de otros. Mientras unos pueden estar latentes en cierta temporada del año, en otra dominan.

Estos días, muy agradables para mí debo confesarlo, han sido de bajas temperaturas en la Ciudad de México y en varios estados del país, lo que es preludio de la temporada en la que varios microorganismos aprovechan para provocar diferentes enfermedades.

Recordemos que, si bien la pandemia ha concluido, los diferentes tipos de coronavirus siguen entre nosotros; lo mismo que la influenza y la neumonía, entre otros padecimientos bronco-respiratorios.

Vacunarnos es una obligación para estar preparados ante un eventual contagio, pero también lo es tomar medidas preventivas que fortalezcan nuestro sistema inmunológico en estos meses de invierno.

Estamos a pocos días de que se inaugure una edición más del conocido periodo “Guadalupe-Reyes”, en el cual aprovechamos la alegría de las fechas para comer y beber sin moderación. Tomar precauciones debe ser un hábito durante todo el año, pero si podemos comenzar en estas últimas semanas, nos ayudará y ayudará a los que nos rodean.

Luis Pasteur, considerado el padre de la microbiología, decía que “la fortuna juega a favor de una mente preparada”, refiriéndose a los humanos, pero sin perder de vista que no somos los únicos que toman acción cuando la naturaleza lo indica.

Pensar que ya hemos superado las contingencias sanitarias es olvidar que, antes de la emergencia de hace tres años, perdíamos vidas valiosas por falta de cuidados y por la misma estacionalidad de las enfermedades invernales. En esta ocasión podríamos evitarlo.

A finales de noviembre, se autorizará la comercialización de algunas conocidas vacunas desarrolladas durante la pandemia, al mismo tiempo que habrá dosis disponibles y gratuitas de otras, para el caso del coronavirus. Protegerse con la versión más reciente de la vacuna de la influenza siempre es útil. Hacerlo en familia, nos asegura salud y tranquilidad para todos, justo dos de los deseos por los que se brinda cada año.

Como sociedad, debemos tener confianza en la ciencia. Es una de las capacidades que nos distingue y nos ha hecho avanzar como especie. Preferir rumores o propagar mentiras que la contradicen tiene un costo muy alto, porque se juega con la existencia de las personas, en particular con la de aquellas más vulnerables.

Adoptar nuevos hábitos de salud tiene que dejar de ser un propósito para el siguiente año y convertirse en una actitud personal disciplinada y constante. Cada año las cifras de mortalidad confirman que estamos pasados de peso, ingerimos mucha azúcar y no nos ejercitamos lo suficiente. Es decir, somos los huéspedes ideales de otros organismos que reinan cuando el termómetro baja.

Eso no quiere decir que cuando hace calor estamos más protegidos. También cada temporada registramos contagios de virus y de bacterias que se irán a descansar en estos meses, pero que regresarán con fuerza una vez que llegue la primavera y el verano.

Lo mejor es prevenir y modificar nuestros comportamientos. Dejarnos llevar por la alegría no es dejarnos llevar por los excesos. La diversión no está peleada con la responsabilidad y no hay una sola evidencia científica que compruebe que el aburrimiento surge por falta de comida o de alcohol.

Para quienes disfrutan de estos momentos y esperan el resto del año a que llegue el frío, sugiero que vayamos más allá de sacar del armario la ropa de abrigo y hagamos lo que nos corresponde para estar saludables, proteger a nuestras familias y a todos los demás. Eso es lo que realmente hace que esta sea una buena temporada.