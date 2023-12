Violencia ante la ineptitud

El día de ayer, jueves 29 de noviembre, se vivió en el Congreso del estado de Nuevo León un verdadero acto autoritario por parte de artífices de la vieja política. Un grupo de agentes ministeriales irrumpieron en el recinto legislativo y no dejaron subir a tribuna a las y los diputados de Movimiento Ciudadano, a fin de que durante la sesión se designará a Luis Enrique Orozco como gobernador interino de la entidad.

Y a pesar de que fueron los de la vieja política, por órdenes de sus respectivos líderes partidistas, quienes recurrieron a dichos actos de intimidación, se está tomando el tema para hacer una gran campaña de desinformación contra Samuel García, ya que lo están señalando a él como el responsable de no respetar la facultad del Congreso de Nuevo León para designar al Gobernador o Gobernador interino. Pero el problema de fondo no es ese: el problema es que esa misma facultad está sujeta al principio democrático que contiene la misma sentencia emitida por el Tribunal Electoral.

Las y los legisladores de Movimiento Ciudadano que fueron impedidos para subir a Tribuna y participar en el debate, y tienen que conocer lo que están votando. Sumando el recurso de la intimidación, prácticamente el PRIAN recreó la vergonzosa “noche negra” del sábado 29 de abril de este año, donde en una sede alterna al Seneda y en sólo cinco horas, 66 senadores de Morena y sus secuaces aprobaron 20 dictámenes, 18 de leyes secundarias y dos reformas constitucionales, obedeciendo órdenes de Palacio Nacional. Aquí fue lo mismo, nada más que las órdenes llegaron de sus líderes nacionales, ya que están desesperados por el arrastre y despunte que está teniendo Samuel García en todo el país… y para muestra su aprobación del 19% como Presidente de México (arriba de su precandidata) y 80% de aprobación como gobernador entre los neolenses.

Es claro que el Congreso neolense únicamente cumplió con el plazo de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral, pero no con el principio democrático que también está inmerso en la misma. Movimiento Ciudadano había propuesto al Secretario General, Javier Navarro, a la Secretaria de Igualdad y Coordinadora del Programa Igualdad para Todos Martha Herrera, al Secretario de Economía Iván Rivas y al Secretario de Movilidad, Hernán Villareal. Dichos perfiles también tenían derecho a ser analizados por parte del Congreso.

Pero los derechos de ellos no son los principales afectados, he aquí lo más importante: con la designación a modo, la ciudadanía es la afectada por la vulneración a sus derechos político electorales. Reitero: con base al principio democrático inmerso en la misma Constitución de la República y en la sentencia a la que le dio cumplimiento el Congreso de Nuevo León, son las y los ciudadanos quienes tienen el derecho de decidir a sus gobernantes con base a su capacidad y experiencia. Las y los diputados del PRIAN que cometieron el terrible atropello a la ley no representan a la ciudadanía de Nuevo León y no tienen por qué imponer a quien ellos quieran sólo porque están siendo presionados por sus impresentables líderes, que de hecho por indicadores, son reprobados en credibilidad todo México.

Y sin la necesidad de entrar en la inegibilidad del vicefiscal designado, cabe resaltar que también será la misma ciudadanía la que no se quedará con la guardia abajo y defenderán el nuevo rumbo, el nuevo Nuevo León y el nuevo México que merecemos, con un verdadero respeto a la ley y a las instituciones mexicanas que tantos años le ha constado a la misma ciudadanía construir.

Pero las y los integrantes de Movimiento Ciudadano, comprometidos con México, no se quedarán de brazos cruzados e interpondrán los recursos legales que sean necesarios para detener la arbitrariedad y seguir trabajando por el futuro en estos tiempos de caos y violencia, impulsada también en el actual panorama político, donde cada vez es más común escuchar insultos, descalificaciones y hasta agresiones directamente del aparato estatal.

Se verá también a lo largo de las precampañas los puentes entre las perspectivas de la ciudadanía y los actores políticos que sí quieren trabajar por México y que no están ciclados en cometer actos violentos ante su ineptitud para mantener su poder hasta dentro de su propio partido. Movimiento Ciudadano y sus líderes seguirán trabajando por soluciones a las problemáticas de México y por supuesto, paliar los desafíos asociados con la polarización.