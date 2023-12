Progreso con justicia: ¡Nuevo aumento al salario mínimo!

Celebramos 5 años de la Transformación, un proyecto marcado por el fin de la corrupción, la disminución de la pobreza, el apoyo a los emprendedores, estudiantes y adultos mayores, así como la construcción de grandes obras como el Tren Maya o los Aeropuertos de Tulum y Felipe Ángeles.

Además, son sobre todo 5 años de la búsqueda del bienestar para todas y todos los mexicanos, lo cual incluye el incremento del 20 por ciento del salario mínimo general que pasará de 207.44 pesos a 248.93 y en la frontera 374.89.

La política de recuperación de salarios mínimos en la presente administración ha logrado que en el 2019 el incremento se fijara en 16.2 por ciento; 15 por ciento en el 2022; 22 por ciento en el 2023, y 20 por ciento más a partir del 1 de enero de 2024.

Es decir, en 5 años el salario mínimo pasó de 2 mil 500 pesos mensuales, que había en 2018, a 7 mil 500 en el próximo 2024, lo cual significa que ha aumentado al TRIPLE cumpliendo así con lo ofrecido al inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se propuso aumentar el salario mínimo en términos reales al doble del vigente en 2018. ¡De hecho, AMLO ya superó su promesa beneficiando así a los estratos menos favorecidos de la población!

En menos de seis años, el Presidente logró incrementar el salario mínimo en un 300 por ciento con un aumento del 87 por ciento del poder adquisitivo a favor de la economía popular.

Como indica el Presidente, la Cuarta Transformación, la 4T fijó como objetivo la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, erosionado durante el período neoliberal por el control de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, por una camarilla cínica que se autoasignaba percepciones principescas, mientras condenaba a los trabajadores a la pobreza, alegando que pagar salarios acordes con los derechos humanos tendría efectos desastrosos para los propios empleados.

En contraste a lo anterior, “este proceso virtuoso hacia el bienestar del pueblo, no se da tan fácilmente si no se cuenta con un estado de dimensión social y se auspicia una economía moral, porque consideramos que lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo: la distribución equitativa del ingreso y la riqueza”. (Economía Moral, Andrés Manuel López Obrador, pp. 301).

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reconoce “que estos aumentos no tienen punto de comparación: México no sólo ocupa el primer lugar a nivel regional en subir el piso de los sueldos entre finales de 2018 y junio de este año, sino que cuadruplica los incrementos del segundo lugar, República Dominicana. Chile (16.2 por ciento) y Ecuador (11.1 por ciento) quedan todavía más lejos.

La semana pasada, este mismo organismo informó que en México la concentración extrema de la riqueza ha ido disminuyendo en los pasados tres años: de 4.5 por ciento del PIB que acapararon los milmillonarios en 2018, se pasó a “nada más” 3.3 por ciento en 2021, lo que se explica porque el patrimonio de los ultrarricos creció a un ritmo menor que la riqueza de la población general” (La Jornada, 2 de diciembre, 2023).

Durante este sexenio, 5 millones de mexicanos han salido de la pobreza. En esencia, es progreso con justicia, con CERO deuda, menos corrupción, un Super Peso, y la economía en franco Crecimiento. Grandes acciones en beneficio de la población.

Estamos cada vez mejor, con una economía más equitativa y justa, con grandes acciones en beneficio de la población, y con Claudia no habrá vuelta atrás: nunca más un crecimiento económico sin igualdad…