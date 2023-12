Cómo vamos a cerrar el 2023

Estamos terminando el 2023 y es un buen momento en el que la mente colectiva se prepara para celebrar en las festividades decembrinas y concluir un año más.

Con esto, es un tiempo propicio para hacer una revisión de cómo concluimos con respecto a cómo empezamos este año. Será muy benéfico que hagamos un inventario de si logramos lo que nos habíamos propuesto, cómo están nuestras relaciones, cómo están nuestra salud física y mental, cómo está nuestra área profesional y de trabajo, cómo están nuestras finanzas y nuestra relación con el dinero, cómo está nuestro felizómetro o termómetro de la felicidad, y verifiquemos qué hicimos o qué dejamos de hacer que estuvo en nuestras manos para lo que tenemos ahora. Este mes es un excelente período de recuento para poder comenzar el 2024 con los cambios que generen más #EfectoPositivo en nuestras vidas. Hacer esto nos permite también darnos cuenta de todo aquello que no hemos querido soltar o dejar atrás.

A veces nos sentimos frustrados por lo que no se pudo, o escépticos de que lograremos lo que nos hemos propuesto, pero no nos hemos fijado en el espacio ocupado por lo que ya está cubriendo tiempos extras o que ya no es funcional para lo que queremos, pero que lo seguimos reteniendo. Es muy normal sentir miedo a dejar ir ciertas cosas, pero cuando se trata de lastres, grandes o pequeños, que nos roban tiempo, dinero, esfuerzo y que en verdad están de más, depende enteramente de nosotros terminar con estos.

Por ejemplo, si le dedica demasiado tiempo a ver las redes sociales, sería conveniente incluir en sus nuevos propósitos leer un buen libro, donar tiempo ¡diez minutos tan sólo! de redes sociales a un libro o a aprender algo nuevo. Esto, aunque no me lo crea, le irá trayendo muchos beneficios. O si está demasiado tiempo sin actividad física por jugar videojuegos, o por estar recostado viendo su celular ¡levántese y muévase! Escuche las necesidades de su cuerpo, un cuerpo sin movimiento va atrofiando sus funciones a cualquier edad.

Si despilfarra su dinero en algo que en realidad no requiere o de lo que puede prescindir que va más allá de un gusto y se convierte en algo ocioso, ¡abra su alcancía de ahorro! Guarde un porcentaje para honrar aquello que gana. Muy pronto verá cómo cambia la relación con sus finanzas. Y así con todas las áreas de la vida en las que, siendo completamente honestos, empleamos demasiada energía en lo que no nos abona mucho pero que no hemos terminado de soltar ya sea por malos hábitos, por inercia, por temores infundados o porque no tenemos la información que nos abra a otras posibilidades.

Lo importante es saber que cualquier momento es propicio para tomar diferentes decisiones y con estas, llevar a cabo otras acciones. Sin duda alguna, la mejor manera de comenzar una etapa nueva es después de haber hecho un repaso y también despacho o desecho de creencias, situaciones, cosas, relaciones y conductas que estén obstaculizando la manifestación de lo que deseamos para nuestras vidas. Siempre, la elección es nuestra. ¡Preparémonos mucho y visualicemos un mucho mejor escenario para todos en el 2024!