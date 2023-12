La 4T tiene responsabilidad en caída educativa sin precedentes

La autodenominada “Cuarta Transformación” ha dañado a México. Los resultados de la prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y que se hicieron públicos la semana pasada son el ejemplo claro del abandono en el que tiene el gobierno federal a los mexicanos, especialmente a las niñas y niños.

La prueba destaca que México se encuentra en el lugar 35 de 37 países evaluados por la OCDE. Es el tercer país peor evaluado en comprensión lectora, el peor en ciencias y 2 de cada 3 alumnos no alcanzan el nivel básico de aprendizaje en matemáticas. Con este gobierno, ha habido una caída educativa sin precedentes.

El modelo educativo que ha implementado Morena solo ha traído rezago académico, deserción escolar y pésimos resultados. La evaluación a la que fue sometido el Estado mexicano demuestra que se ha equivocado el gobierno federal al eliminar materias tan necesarias como las matemáticas o la ciencia.

Si bien la pandemia trajo como resultados que más de 1.2 millones de alumnos de educación básica no regresaron a la escuela, lo cierto es que la nueva reforma educativa carece de bases sólidas, metodología en la enseñanza y capacitación de profesores.

Mientras el mundo avanza, Morena está condenando a los estudiantes mexicanos al atraso, ya que la falta de conocimientos básicos los pone en una posición de desventaja. No podrán conseguir buenos empleos, no contarán con las herramientas necesarias para ser competitivos y no podrán desarrollarse plenamente. Sin duda, están en riesgo las futuras generaciones.

Que el titular del Ejecutivo federal desdeñe los resultados PISA solo demuestra su vileza. Durante los cinco años de su gobierno se ha olvidado de las niñas y niños; ha cerrado las escuelas de tiempo completo, ha reducido presupuestalmente a las instituciones educativas y no hay políticas públicas focalizadas. Lo bueno es que Xóchitl Gálvez va avanzando y Morena ya se va.