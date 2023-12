Híjole! toca suelo africano

Se trata de una histórica incursión que, en una primera etapa, contempla la presencia en licorerías, supermercados, hoteles y restaurantes de países como Camerún, Guinea de África del Oeste, Conakry, Costa de Marfil, Gabón, Nigeria, República Democrática del Congo y Senegal. En tres años, esta marca de tequila ha obtenido un total de 21 medallas por sus altos estándares de calidad por parte de los principales concursos internacionales de bebidas.

En dichos certámenes, los jueces, expertos catadores y sommeliers del segmento de los espirituosos, reconocen a Híjole! como un producto que resalta por encima de otros tequilas. Híjole! es un tequila 100 por ciento puro de agave que, por sus atributos, se comercializa como un producto premium que se produce en Tequila, Jalisco y que tiene presencia en México y países como Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Panamá y Argentina.

Siendo una marca que pertenece al conglomerado Xoy, Híjole! también es el tequila oficial de los Broncos de Denver, en la NFL; de los Mets de New York, en la MLB; de los Spurs de San Antonio, en la NBA y de los Devils de New Jersey de la NHL. Además, en España es el patrocinador oficial del Real Betis Balompié y el Real Betis Baloncesto; de los Libertadores y Libertadoras de Querétaro, en la LNBP; de Chihuahuas FC en la Liga Premier de soccer; del equipo de béisbol los Generales de Durango en la LMB, y de los Reds de la Ciudad de México en la LFA.

Es Puerto vocero de Sheinbaum

Al cierre de año, Jalisco sigue cobrando notoriedad y no solo en la parte de negocios y economía, sino también en la política, que normalmente va de la mano con el dinero. Y es que la precandidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, y exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, nombró a Alejandro Puerto como su vocero en Jalisco, para defender los logros de la 4T y difundir su posicionamiento a lo largo de la precampaña y la campaña de 2024.

Lo que sin duda le va a dar un vuelco a las campañas en Jalisco, al menos para gobernador y las alcaldías de Zapopan y Guadalajara, tanto en lo político como en los negocios. Y se lo digo con conocimiento de causa, porque Alejandro Puerto, a quien seguramente ya recuerda, es el regidor de Morena en el Ayuntamiento de Zapopan que enfrenta una batalla legal en contra del alcalde con licencia de Guadalajara, Pablo Lemus y el zapopano, Juan José Frangie ante la Fiscalía General de la República (FGR), por presunto peculado al disponer de más de 300 millones de pesos de recursos públicos para invertir en el banco digital Accendo, que está en proceso de liquidación y por fraude en perjuicio del erario público de la alcaldía de Zapopan.

Seguramente ya recuerda también que hace apenas unas semanas, el actual vocero para Jalisco de Sheinbaum, acudió a la Fiscalía General de la República para presentar dos nuevos denuncias y evitar que si efectivamente le metieron irregularmente mano al dinero de la Tesorería de Zapopan, ese fraude y disposición ilícita de recursos públicos, no quede en la impunidad.

De la mano de los dos alcaldes empresarios que andan en campaña y seguramente serán los abanderados, también está denunciada la tesorera Adriana Romo, ex delegada de CONDUCEF en Jalisco, ella era quien defendía a los usuarios de la banca de abusos y fraudes, y ahora resulta que está envuelta en esto que podría ser un fraude delicado, porque implica al sistema financiero, porque ya se sabía que no andaba bien Accendo y aun así invirtieron dinero público en negocios no muy claros, que desde luego será la FGR quien lo determine.

Por lo pronto Lemus y Frangie se echan la bolita uno al otro como responsables de más de 300 millones de pesos que no aparecen. Y aunque se dicen inocentes, Alejandro Puerto ya fue amenazado por el alcalde zapopano que quiere repetir, lo que enciende las alarmas de que si fuera inocente, ¿por qué amenazaría al regidor?

Con la fortaleza y confianza que deposita Claudia Sheinbaum en Alejandro Puerto, es seguro que este asunto del fraude financiero y bancario va a crecer y se llegará a las últimas consecuencias. Tanto Pablo Lemus que quiere ser gobernador de Jalisco está en precampaña por Movimiento Ciudadano, como Frangie quien quiere reelegirse en el cargo y también hace proselitismo abierto.

Mis fuentes sostienen que Alejandro Puerto asegura al aceptar la encomienda de la la exjefa de Gobierno y precandidata presidencial, que el valor de la honestidad y la transparencia en la gestión gubernamental garantiza que los ciudadanos estén informados sobre las decisiones, los recursos utilizados y los resultados obtenidos.

Comercio Exterior del SAT bajo la lupa

No es la primera vez que el nombre de Sergio Galaviz Carrillo, administrador de auditoría de comercio exterior del Noroeste del SAT, genera investigaciones al interior de la institución. Es un funcionario relacionado con el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla, quien en 2020 le ofreció documentos con información delicada del SAT. Con la llegada de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, esta hizo una limpia en el SAT local; lo que provocó que este personaje lo trasladaran a Monterrey como encargado de la región Noreste, donde ha sido señalado de firmar documentos sin sustento fiscal y permitir el traslado de combustible presuntamente robado de Veracruz y Tampico, y por si fuera poco es acusado de recibir dádivas por estos permisos. Apenas hace unos días se colgaron unas mantas donde se hicieron públicas estas denuncias.

Más presencia de Casaideas

Y ya para terminar le cuento que con más de 3 mil productos de diseño único, distribuidos en una superficie superior a los mil 370 metros cuadrados y generando más de 20 fuentes de trabajo, abrió sus puertas Casaideas en Gran Terraza Oblatos en Guadalajara, que representa la sexta sucursal en nuestro país de esta firma chilena especializada en productos para el hogar. Ello se logró gracias al Joint Venture entre Grupo Gigante, que dirige Federico Bernaldo de Quirós y Matriz Ideas, lo que puso nuevamente al consorcio mexicano a competir en dicho rubro y dando paso a tener mayor presencia en territorio nacional, ya que al día de hoy cuenta con 5 tiendas más en la Ciudad de México y Área Metropolitana: Miyana, Gran Terraza Coapa, Parque Delta, Parque Tezontle y Gran Terraza Lomas Verdes; además de la tienda en línea que funciona 24/7 ¡Adiós!