PolíticaConfidencial ¿El ‘PAN villano’ dejará que se cumpla el sueño de Ernestina Godoy?

JESÚS LUCIO ACOSTA CASTRO quizá sea un nombre que no le diga mucho. Es el nuevo titular de Control de Confianza de la Guardia Nacional. Luis Jaime Pinzón tampoco dice mucho. Acaba de asumir la Coordinación de Finanzas en la Guardia Nacional. Óscar Reyes Ávila fue designado apenas fue designado cabeza de la Dirección General Científica, también de la Guardia Nacional. Lo interesante es que les liman el origen militar, por alguna razón. Para no perder de vista.

EMILIO ÁLVAREZ ICAZA, senador del Grupo Plural, denunció, por cierto, en el Senado una serie de anomalías en la aprobación de una iniciativa en comisiones, aupada por el oficialismo de Morena, en donde buscan calmar las aguas de militares, marinos y del Ejército, que ven no sólo limados sus derechos en su incorporación a la Guardia Nacional. Todo mal, pues.

ERNESTINA GODOY finalmente verá si todo lo que se hizo, y lo que no, servirá para que este miércoles el Congreso de la Ciudad de México avale su reelección al frente de la Fiscalía General de la CDMX. La oposición ha dicho que no le regalarán los votos que necesita, que no tiene Morena con sus aliados. Lo raro es que un día antes están cercando con vallas la sede del congresito… Saquen las palomitas.

JAVIER MILEI aplicó al revés la máxima mexicana que decía “presidente que devalúa, se devalúa”. A dos días de asumir el poder devaluó el peso argentino en 54% e impuso una decena de acciones draconianas. Y lo que falta…