Bienvenido Solsticio de Invierno

El próximo jueves 21 de diciembre las 21:27 (hora de la CDMX) entrará en el hemisferio norte el solsticio de invierno que simboliza también la fase de la naturaleza por la que transitamos. El invierno nos apoya para hacer una revisión que más adelante nos ayude a mejorar al comenzar algo nuevo. En el invierno podemos “incubar” lo que queremos ver que florezca en la primavera.

En este tiempo también es bueno hacer un inventario de aquellas creencias que no nos han traído beneficios y disponerse a dejar de resistirse a cambiarlas, ayudándose de la energía creada en sinergia. Es un gran tiempo para estimular la capacidad de movimiento del cuerpo, para hacer testamentos, escriturar y poner orden en documentos de propiedades, para idear o hacer el plan de negocios de una nueva empresa o trabajo, para hacer enmiendas en caso de querer recuperar el prestigio en nuestro grupo social, para generar un nuevo plan financiero ¡y para recuperar nuestra buena relación con el dinero! El invierno no es un tiempo para deprimirse ni darle espacio a la melancolía o a la tristeza, lo que puede ocurrir si nos dejamos ir con la corriente. Por esto, les invito a sintonizarse el próximo domingo 17 de diciembre a las 11 a.m. (hora de la CDMX) al Solsticio Global con el gran Dr. Joseph Michael Levry, mi amado maestro, EN VIVO online y presencialmente si usted está en Guadalajara, para alinearse con el ritmo cósmico del Universo.

La oscuridad y la noche, los procesos de recogimiento e introspección, son parte fundamental de la vida, que tenemos que comprender para poder sacar el mejor provecho de su función y obtener el máximo beneficio de los tiempos que nos brinda la naturaleza cada año con los dos solsticios y los dos equinoccios. Estos son momentos poderosos para la sanación y el crecimiento espiritual en los que la capacidad para sincronizar nuestras energías individuales con las fuerzas creativas del Universo, se magnifican profundamente.

En los solsticios es posible sintonizar con las esencias de todos los cuerpos planetarios celestes que forman parte de la composición microcósmica en nuestro ADN y en las células, a fin de hacer nuestra vida más brillante, exitosa y expandida. También son muy propicios para que nos comuniquemos con las fuerzas positivas de la naturaleza y lograr que las fuerzas sanadoras y creativas dentro de nosotros despierten.

Con esto, a decir del Dr. Levry, podremos invocar la ayuda celestial para todo lo que deseemos lograr, para superar cualquier desafío y para recibir una variedad de beneficios para la salud, como recargar todo el cuerpo, eliminar toxinas y bloqueos a medida que se activa la conciencia del Yo espiritual. La diferencia de sintonizarnos en un mismo evento con muchas personas, es sentir la alegría indescriptible de estar conectado con gente de todo el mundo, de todos los países y continentes, ¡sin importar las creencias de cualquier tipo! Todos enfocados en la sanación, la salud, la comunidad y la transformación global positiva.

¡Que es lo que más requerimos en estos tiempos de la humanidad! Acudir al llamado de una sintonización de este tipo trae ritmo, armonía y equilibrio al cuerpo y mente, y serenidad y alegría a nuestra vida, ya que cuando cantamos, oramos, meditamos o nos unimos en conciencia con una intención, esto se magnifica exponencialmente para cada uno y en conjunto. ¡Ahí nos encontramos y feliz inicio de invierno!