Diciembre, la Magia del Amor

Por Victor Ocádiz

Diciembre se caracteriza por ser una época con una energía muy especial, es una época para celebrar, comprar, estar de fiesta, visitar familiares y amigos, dar y recibir.

Es una época de recogimiento, amor de familia, compartir y sobre todo: un momento de auto observación… un momento para reflexionar y dejarnos amar.Porque es precisamente en esta época del año, cuando descubrimos que hay algo que nos hace sufrir en los vínculos, y es el no saber Dejarnos Amar. El no saber si el sentimiento que está en el corazón del otro es real o si este tal cual sale de su corazón llega a nosotros.

Actualmente el Amor se ha vuelto una demanda, una imposición y hasta una obligación. Un pensamiento ligado al pensamiento: “Si me ama, hará esto”, como si al Amor, que es un sentimiento, habría que someterlo a exámenes y análisis de veracidad, no vaya a ser que sea todo mentira.

El Amor pasa por pruebas de valor y utilidad: Si me sirve o no, si me conviene, si vamos a llegar a algún lado con él... como si el Amor fuera un destino turístico o un bar a donde llegar. Justificamos el sentimiento que menos comprendemos y honramos, esperamos que por amor, el otro deje de ser quien es para transformarse en quien yo necesito que sea, y dejé su esencia por mí… así definimos hoy al amor. Pero el Amor puede sacar de nosotros nuestra mejor versión, lo que no es real, es mi propia idea de la mejor versión del otro, ya que la imagino pensando en lo que yo necesito que sea, para yo sentirme bien conmigo mismo.

El desafío es dejarnos amar, amar tal cual somos y tal cual es el otro, y si habremos de mejorar, será un cambio interior, hecho con cariño y sostenido por la vida misma, no una amenaza a perder el amor.Te amo pero no te quiero, te amo pero quiero que seas diferente, te amo pero tu forma de ser no me gusta…

No funciona así.Aprender a dejarnos amar, es un proceso de maduración y aceptación. Debemos volvernos genuinos y auténticos con nuestras virtudes y defectos. Debemos aprender a no depender de la aprobación de los demás, y estar conscientes de quien vamos siendo, de quien queremos ser y trabajarnos en ello.

Merecemos construir una sana conexión con nosotros mismos, habitar nuestros vacíos, hacernos cargo de nuestro desarrollo personal, generar nuestra propia alegría, tener un camino propio, único, donde nos acompañen, porque nadie puede caminarlo por nosotros.

Así tendremos la libertad de recibir con plena alegría aquello que llega, recibirlo y agradecerlo, como lo que es, una bendición para el corazón, sin esperar nada, sin querer cambiar nada, pues tenemos en nosotros todo el Amor que necesitamos, por ello aprendemos a recibir y dar libremente, dejándonos y permitirnos ser amados y amando tal como somos.

