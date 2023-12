PolíticaConfidencial AMLO pasa mal rato porque reportera “tenía otros datos” sobre crisis de seguridad

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR pasó un mal rato con agudeza de la periodista Reyna Haydee y se agravó porque ella documentó la crisis de seguridad en el país, pero sobre todo en Sonora, entidad gobernada por un morenista y primer secretario de seguridad… de AMLO. Así las cosas.

ERNESTINA GODOY celebraba en X, antes Twitter, el desafuero de Uriel Carmona como fiscal morelense. En esos momentos Morena no hallaba cómo estirar la sesión en el Congresito de la CDMX. No tenían los votos para darle la reelección y no los van a tener. Estiran la liga, pero hay quien habla de un periodo extra. Este jueves de plano sacaron el tema de la agenda. El tiempo apremia porque Godoy termina su gestión el 10 de enero. Tic tac tic tac…

RICARDO MONREAL regresó al Senado y fue él, no el coordinador ni la presidencia del Senado, quien anticipó el otro tropiezo en el día negro para Morena: se cayó el acuerdo con MC cuyo dueño Dante Delgado se echó para atrás o no pudo doblar a sus senadores para dar los votos necesarios. Mal día para fosforena. Y todo indica que el presidente habrá de elegir a la nueva ministra de la terna rechazada. Y quizá esa era la idea…

NORMA LUCÍA PIÑA, presidenta de la Corte, presentará su informe anual este jueves. Como le anticipamos aquí, el correo para el vecino tuvo complicaciones y finalmente el presidente decidió no acudir. Enviará a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación. No habrá otra oportunidad porque para 2024 le tocará a quien le suceda en la Presidencia.