Mentiras millonarias sustentan al Tren Maya

Conectar a la península de Yucatán es fundamental. Que los mexicanos tengan la posibilidad de llegar a otros puntos de la región es necesario, sin embargo, el Tren Maya es una mentira más del gobierno federal que le ha costado millones de pesos a los mexicanos.

Morena y López Obrador mintieron cuando dijeron que no iba a derribar ni un solo árbol para la construcción de este tren. Hoy, arrasaron con la flora y la fauna de la región. Dañaron su riqueza arqueológica y acuática. Devastaron el patrimonio cultural del pueblo maya.

No escucharon a los ambientalistas, ni a los pueblos indígenas, ni a los arqueólogos, antropólogos y espeleólogos. No les abrieron las puertas a los expertos, ni a los ingenieros y dañaron, con sus improvisados pilotes de cemento y acero a los mantos acuíferos de la zona.

La opacidad de este gobierno ha impedido que se conozcan las alteraciones que sufrió la zona. No se hicieron públicas las manifestaciones de impacto ambiental porque recurrieron a figuras como la “seguridad nacional” para esconder los efectos que tendrá a corto y largo plazo esta obra.

Morena y López Obrador mintieron cuando dijo que sólo costaría 120 mil millones de pesos y la cifra, se ha cuadruplicado, sin que se hayan culminado aún todos los tramos. Es inadmisible que el titular del Ejecutivo federal diga desconocer el monto de lo que hasta hoy, se lleva invertido.

El gobierno de Morena se ha distinguido por sus mentiras, por la opacidad y la corrupción. Las muestras ahí están, una refinería que no refina, un aeropuerto que no tiene vuelos, esperemos que el Tren Maya sí cumpla con su función y no sea una obra inservible más.

Senadora con licencia, Kenia López Rabadán