Mexicana de Frustración

Que se eche a andar una nueva aerolínea es una buena noticia en cualquier país, sobre todo lo debería ser en la economía 12 del mundo, donde hay un importante déficit de aviones y aeropuertos comerciales.

Sin embargo, el relanzamiento de la marca “Mexicana de aviación” a 13 años de su quiebra, no representa más que un capricho presidencial más pagado con nuestros impuestos.

La incongruencia es una constante en la 4T, cuando se canceló el NAIM, con un costo de 300,000 millones de pesos, se dijo que volar era para “Fifis” que la mayor parte del pueblo mexicano nunca volaría en avión, hoy dicen que “Mexicana” es la aerolínea del pueblo ¿Quién los entiende?

Del dinero del pueblo bueno, ese que no tiene medicinas en el IMSS o el ISSSTE, de ese pueblo al que le asesinan entre 85 y 120 personas al día o el pueblo bueno al que también le asesinan a 11 mujeres diario, de ese dinero que no alcanza para quimios para niños con cáncer, se tomaron 4,000 millones de pesos para echar a volar la aerolínea que será manejada por… adivinó usted, por el Ejército Mexicano. Que en este sexenio no solo no regresó a los cuarteles, sino que se convirtió en el socio preferido del gobierno federal para hacer negocios, desde la construcción del Tren Maya hasta la administración y construcción de aeropuertos, otra constante es también la falta de transparencia, en estos proyectos el 80% de las adquisiciones se hacen de manera directa, sin licitación, sin competencia vaya.

La creación de Mexicana de aviación también significa un duro golpe a la industria nacional e internacional pues el precio de los boletos de avión estará subsidiada, como lo lee, además de nuestros impuestos se subsidiará a los más ricos del país que son según el propio presidente los que viajan en avión. Qué fácil se dilapida el dinero cuando nunca se ha ganado.

También habrá que ver cómo toman esta competencia desleal las aerolíneas nacionales e internacionales con las que competirá Mexicana de aviación.

A esto habría que sumarle que normas y certificaciones que toma meses obtener, se han entregado de manera “fast track” a la aerolínea militar, ¿y la seguridad y la certeza para los pasajeros y sus familias? Hemos visto proyectos “oficiales” fracasar dramáticamente como el “Gas Bienestar” el INSABI, la distribución de medicamentos y muchos más, estamos ante un gobierno que prefiere hacer 20 cosas mal, a hacer 5 bien hechas. En el pasado estos proyectos han costado vidas, esperemos no sea el caso de Mexicana.

Ya para rematar el vuelo inicial de Mexicana de aviación tuvo que ser desviado de su destino original, debido al mal tiempo, en vez de llegar a Tulum, llegó a Mérida, 3 horas más tarde llegó al destino original, también se han filtrado imágenes de una supuesta fuga de combustible de uno de los 3 aviones Boeing con los que inició operaciones, además de dos aviones Embraer arrendados a la virtualmente quebrada aerolínea regional TAR. Unas horas después de su vuelo inaugural se cayó la página de la aerolínea y fue imposible comprar boletos. Mexicana de Aviación tendrá su base en el Aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA también tendrá pérdidas económicas al menos hasta el 2028.

Las ocurrencias salen caras, solo podemos esperar que la incompetencia no genere accidentes.