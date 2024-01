México 2024: ¡Tres grandes resultados a nivel Global!

Las cifras no mienten, pero los mentirosos también usan cifras. Más de un “experto” comentarista debe estar ahorita elaborando sus tesis para explicar el “extraño” crecimiento económico de México con el peso mexicano como la moneda más revaluada a nivel mundial en 2023 con una apreciación del 12.8% rompiendo su récord frente al dólar estadounidense, dejando a Brasil en segundo lugar con 8.2 por ciento e Inglaterra en tercero con 5.2 por ciento.

El 2023 fue un excelente año para la economía en México y más de uno ya debe rogar que se acabe este sexenio, que ha echado abajo todos sus sesudos pronósticos.

La apreciación de 12.8% del peso mexicano frente al dólar en 2023 es fiel resultado del gran trabajo de política económica realizado en nuestro país bajo la dirección y liderazgo del Presidente Andrés Manuel López Obrador y sin duda, el futuro económico se ve aún más prometedor.

Resulta además, que datos de The Spectator Index, revelan que el GDP Grouth 2023, sitúan a México en el tercer lugar de la lista, sólo después de India con 6.3% de crecimiento económico; China con 5%, y México con 3.2 con un gran impulso de la economía del país, no vista en décadas.

Organizaciones económicas multilaterales, analistas financieros e inversores bancarios han actualizado sus pronósticos de crecimiento debido a “sorpesas positivas en el mercado”, que han llevado a México a exceder las expectativas de crecimiento económico superando a Estados Unidos, Canadá, Japón, Brasil, España, Rusia, Alemania, Francia; Italia, Inglaterra.

La disminución en materia de pobreza y desigualdad; el dinamismo en el mercado laboral; los programas para mitigar la pérdida de poder adquisitivo del salario son factores que permiten que México alcance un crecimiento económico del 3.2, ha informado el secretario de Hacienda, Rogelio Ramirez de la O.

Los programas sociales han sido una prioridad para el gobierno de la 4T, de modo que actualmente el 79 por ciento de los hogares mexicanos se ha beneficiado con al menos uno de éstos. La segunda economía de América Latina sacó a 5.1 millones de personas de la pobreza entre 2018 y 2022.

Por otra parte, Comparison Zone hace notar que México también figura como el tercer lugar mundial en recepción de turismo internacional.

El año 2023 terminó de manera notable con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y 2024 será aún mejor. AMLO inició el último tramo de su gobierno inaugurando aeropuertos, vías ferroviarias, líneas aéreas; superando las expectativas de crecimiento económico, con reuniones de alto nivel con Estados Unidos para analizar el tema de la migración, entre muchos otros logros.

Sin lugar a dudas el Presidente está concentrado en su trabajo, sin desacelerar el paso, cumpliéndole a las y los mexicanos. Mientras tanto, la oposición continuará preguntando por qué los altos niveles de aceptación de AMLO… pues la respuesta¡es clara!

Además, en este 2024 el salario mínimo sube a 7 mil 500 pesos mensuales. La verdad es que como prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador: " trabajaré 16 horas para hacer en un sexenio lo que normalmente se hace en dos sexenios” y lo está cumpliendo al 100 por ciento. De ahí, insisto, sus altos niveles de aprobación y la aceptación al movimiento de la Cuarta Transformación.

Mis condolencias para la oposición que nunca quiso ver ni admitir lo que significa el proyecto de transformación, no lo entendió, no quiso, no pudo.

Con más astucia, -si la hubiera tenido- habría acompañado las políticas de este gobierno.Ojalá que para el siguiente sexenio, que sin duda gobernará Morena, sean una oposición más inteligente. Cuando se lucha por ideales siempre hay que ser sagaz.

¡Enhorabuena a nuestro país; enhorabuena al movimiento de transformación; y nuestro apoyo incondicional al presidente Andrés Manuel López Obrador!

¡Gran 2024 para todas y todos, en especial a l@s lectores de Publimetro!