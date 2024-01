¡Conciertos en 2024!

Este año el mítico Foro Sol cerrará sus puertas de manera temporal, ya que se realizarán algunas remodelaciones y mejoras para seguir siendo el centro de conciertos más importante de México. Después de ser la casa de los mejores espectáculos en 2023 como Taylor Swift, Paul McCartney, RBD, Peso Pluma o Lana del Rey, esperemos que en pocos meses veamos un Foro Sol renovado y que siga estando a la altura de los mejores venues a nivel mundial.

Y es que no es un secreto para nadie: ¡Me encanta ir a conciertos! No hay nada como la vibra de un lugar que ruge cuando sale un artista. No hay nada como la experiencia de ir con amigos y cantar junto a miles de personas tus canciones favoritas. El año pasado asistí a varios que recordaré toda mi vida y sé que en 2024 veré espectáculos increíbles en todo México. Estos son unos de los conciertos más esperados para el año que comienza:

Pa’l Norte. Cartelazo: Kendrick Lamar, Peso Pluma, Blink 182, Imagine Dragons, Maná y Fuerza Régida serán los estelares de un cartel tan grande, que fuerzas nos van a faltar para los tres días de festival. Espero con ansia ver a Chencho Corleone, el regreso de Belanova o el show de Gabito Ballesteros. ¡Nos vemos en marzo en Monterrey!

Madonna. ¿Será este el evento de 2024? La Reina del Pop está en gira mundial por las principales ciudades del mundo: Londres, Nueva York, Barcelona, París, Berlíny cerrará su “The Celebration Tour” en la Ciudad de México. Cuatro décadas de Madonna, un recorrido por toda su discografía, cinco fechas en nuestro país. ¡Será en abril!

Moderatto: El último concierto de una banda que comenzó como un homenaje al glam rock y que, gracias al talento de sus integrantes, se convirtió en un referente. Jay de la Cueva anunció su separación de la banda y esta será la última vez que gritaremos “¡Detector de metaaal!”. Marzo, en el Palacio de los Deportes.

Alejandro Fernández. Un artista que admiro muchísimo: el Potrillo comenzará en febrero una serie de conciertos por toda la república en diferentes plazas y estadios. Guadalajara, Villahermosa, Mexicali, Tijuana y por supuesto la Plaza México, lugar donde su padre se consagró. ¡Qué ganas de ver su tour “Amor y Patria”!

Metallica. Es muy probable que el Foro Sol reabra sus puertas con el concierto de la banda de metal más grande del mundo: Metallica pisará nuestro país en septiembre y las localidades están agotadas ¡desde hace más de un año! El grupo prometió un fin de semana irrepetible, con sets diferentes para cada una de sus dos fechas y dos bandas teloneras para cada día.

Sobra decir que hay algunos conciertos que no me voy a perder ¿Karol G en el Estadio Azteca? ¿Festival Ceremonia en el Parque Bicentenario? ¿La Josa en el Auditorio Nacional? Twice, Lasso, Morrissey, Yuri y Cristian Castro juntos, Los Auténticos Decadentes… ¡uf! Muchas opciones para el mejor público del mundo. Y antes de acabar: quiero aprovechar estas líneas para desearles un feliz 2024. Nos leemos muy pronto ¡y a disfrutar la música!