Ataques con drones no han rebasado al gobierno

Es innegable que el poder coactivo y financiero del crimen organizado se ha elevado de forma considerable en nuestro país. Evidentemente, su destrucción cada vez es mayor y el riesgo que corren las personas es tangible, sin embargo, ello no quiere decir que el gobierno haya implementado todo lo que está a su alcance para tratar de detener una oleada de violencia que se ha gestado desde hace varias décadas en nuestro territorio.

Las nuevas tecnologías que han estado pensadas para el desarrollo ahora también son vehículo delictivo, por lo que es necesario establecer nuevas formas de combatir a grupos delincuenciales que han buscado formas ya no solo de traficar con sustancias ilícitas, sino de cometer otro tipo de delitos que, por el momento, son parte del análisis de inteligencia para ver la forma en que se repela sin que la sociedad civil se vea afectada.

Es por ello que, para combatir este tipo de circunstancias, se han fijado metas a corto, mediano y largo plazo. En efecto, las acciones inmediatas parecen haber sido rebasadas porque se trata de los resultados día con día que nos alarman y que aparecen en los medios de comunicación.

Sin embargo, acciones como el reforzamiento de la Guardia Nacional y medidas sociales son un entramado que tardó en hacer efecto pero que poco a poco se ha reflejado en la recomposición del tejido social.

Es necesario que todas las voces, que todas las visiones y que todos los sectores nos unamos para combatir el mayor flagelo que tenemos en un país que se había caracterizado por su hospitalidad y su paz al grado de ser un referente obligatorio en turismo.

Esto no es un problema que se ataque con armas o estrategias meramente militares, ya que de ser así solo estaríamos enfocándonos en lo superficial, de ahí que deben hacerse acciones decididas, conjuntas y serias.

Ya no solo es un tema de crimen organizado, delincuencias y tráfico de sustancias, se trata de violencia en sí, de lo que se ha transformado la sociedad y los alcances de sus decisiones que solo cambiarán si hacemos algo en la base y no solo en el campo. No, el gobierno no está rebasado y no debe darse por vencido porque en ello está la tranquilidad del pueblo de México.