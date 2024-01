Pequeñas dosis teatrales de gran calidad

En una búsqueda constante por experiencias teatrales excepcionales, me aventuré a Coyoacán, específicamente a la Casa Fuerte de Emilio “El Indio” Fernández, la sede de Teatro en Breve que inauguró su octava temporada con una propuesta artística singular y cautivadora. ¡La verdad es que estuvo de 10! En esta ocasión, utilizaron el formato de un solo autor, Paus Marrón fue la seleccionada para todas las obras. Las obras desplegaron una amalgama de talento y creatividad que me conmovieron profundamente.

Es fascinante presenciar cómo en un lapso de 20 a 25 minutos, estas piezas teatrales logran transmitir historias complejas con maestría y precisión. La verdad es que están geniales. La primera que presencié fue “Cómo te va mi amor” con Erika Alcocer, Jorge Lau, Paloma Jiménez, Tania Vázquez, Renata Milán, Paola Zerone, Paula Anaya, Daniel Reyes, Dietrich Martens y producida por Hilada Chávez. Utilizando canciones de Pandora, nos narran la historia de una chica que se enamora y, por circunstancias de la vida, se ve obligada a tomar una decisión muy... no les cuento más. Pero está genial, las voces son impresionantes y la dramaturgia está bien elaborada.

La segunda obra que vi fue “Actores Anónimos”, otra joya de la temporada, dirigida por Braulio Sandoval, me sumergió en una trama intrigante con un desenlace inesperado. La habilidad del elenco, encabezado por Elia Domenzain, Iván Molo y Karole Soriano, para involucrar al espectador en la trama desde el principio resulta verdaderamente impresionante.

Otra pieza es “Ya no me lleves flores”, una tragicomedia romántica que te hace reflexionar sobre las oportunidades que solo se presentan una vez en la vida. Podemos arrepentirnos de un amor que no supimos valorar y que, después, es demasiado tarde. En el elenco participan: Emiliano Gatica, Joey Benjamín, Yael González, Miguel Rodríguez, Nano Letho, Roberto Salguero; y la dirección corre a cargo de la misma autora, Paus Marrón. Ofrecen una interpretación cautivadora que resuena con la audiencia.

La última que vi fue “Abrázame muy fuerte”, una entrañable historia que evocó recuerdos de mis propios abuelos. Me encantó ver a Libertad Palomo en el papel de abuela; su desenvolvimiento y valentía al asumir dicho rol la encaminan a convertirse en toda una primera actriz. La acompañan Héctor Cruz, Citlali Fernández, Leonardo Beltrán Del Río, Alejandra Guinea y Rod De La Rosa.

Quiero destacar la visión y la terquedad de Paco Lalas al continuar impulsando este formato, ya que aporta mucho y brinda oportunidades laborales a numerosos actores que, sin pensarlo, están creando una fuente de ingresos independiente. ¡Bravo, Paco!

La Casa Fuerte de Emilio “El Indio” Fernández se encuentra en Ignacio Zaragoza 5, col. Santa Catarina en Coyoacán. Los precios son muy accesibles y las funciones tienen lugar de viernes a domingo. La ventaja aquí es que, si deseas ver la mayoría de las obras, gastarás menos de lo que cuesta un boleto en una obra comercial.

Los invito a sugerirme, comentar y recomendarme lo que les gusta. Pueden encontrarme en mis redes sociales: X: @Tinajas, Instagram: @tinajas75 y Tik Tok: @tinajas1975. ¡Nos vemos la próxima semana!