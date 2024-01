El dulce sabor de un globo dorado

A estas alturas de la semana, todos sabemos quiénes fueron los grandes ganadores de los Globos de Oro 2024, cuya ceremonia fue el domingo pasado. Pero antes de entrar en materia, quiero compartirles una historia sobre su origen que se me hace de lo más curioso:

En 1928 un grupo de periodistas que cubrían las películas de Hollywood para el mundo decidieron juntarse e hicieron una rica cena en el Hotel Roosvelt, en donde su invitado de honor fue Charles Chaplin. Tuvieron algunos altibajos en su organización, y hasta 1947 se formalizaron como la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Hollywood y para celebrarlo le dieron una plaquita como homenaje al presidente de Warner, de nombre Henry, por haber ayudado a Europa después de la Segunda Guerra Mundial.

Debido a esto, en un principio sus premios se llamaban Henriettas. Por razones que no voy a contar, estas Henriettas se transformaron en el premio “Globo de Oro” ¿Por qué Globo? Pues porque eran premios para el mundo, ya que ellos eran periodistas internacionales. Premiaban las películas favoritas en ceremonias muy sencillas y llenas de camaradería.

Es por eso que el domingo pasado pudimos ver una entrega en la que todos van como amigos. Me parece increíble que tantos años después, los artistas y personalidades vayan a disfrutar de esta entrega, sin rigurosidad, como si fuera una fiesta. Este espíritu hace que, por ejemplo, pueda haber empates como en 1989 en donde Jodie Foster, Shirley McLaine y Sigourney Weaver compartieron premio. Ha habido años en los que los ganadores no han subido a recoger su premio por ir al sanitario (eso le pasó a Christine Lahti y a Reneé Zellweger) y momentos que rayan en lo chusco como cuando Denzel Washington no pudo leer su discurso de agradecimiento porque se le olvidaron sus lentes.

Además estos premios, a diferencia de los Oscar, también premian a lo mejor de la televisión. Son 310 periodistas que representan a 75 países, lo cual hace que estos premios sean muy internacionales. Con el transcurso del tiempo, la manera de elegir una serie o película ha cambiado y ni qué decir con la entrada de plataformas de streaming, que han dominado la escena los últimos años.

Pero ahora sí, regresemos al 2024. Este año tres títulos han sido los grandes ganadores: por un lado tenemos Oppenheimer, de Christopher Nolan, peliculón que narra la creación de la bomba atómica y que le dio a su director Christopher Nolan la estatuilla de mejor director, mejor película, mejor banda sonora y mejor actor a Cillian Murphy. Luego en televisión tenemos una serie que me tiene dando vueltas en la cabeza: Succession, un drama sobre poder, herencia y manejo empresarial que al final se reduce a un drama familiar en el que no hay buenos ni malos, sino personajes con todos los matices. Y la otra gran ganadora es The Bear, una serie que se decanta entre la comedia y el drama sobre un chef que se encuentra así mismo (no quiero hacer spoilers, así que no diré nada más) cuyos capítulos son verdaderas obras de arte.

¿Son los Globos de Oro la antesala de los premios Oscar? Tal vez, aunque muchas veces no han coincidido en sus favoritos. Todos sabemos que con esta ceremonia se inaugura la temporada de premios, así que preparen sus palomitas, siéntense en su sillón favorito y disfrutemos de estas semanas, en donde veremos desfilar lo mejor del entretenimiento.