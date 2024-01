La Inteligencia Artificial, polémica y todo, llegó para quedarse y es ya una herramienta de gran utilidad en disciplinas como el periodismo. Esto lo digo porque fue precisamente por esta vía que tuve acceso a información oficial sobre el estado legal de Marcela Basteri Terroz, madre del cantante Luis Miguel Gallego Basteri. Les cuento la historia.

Una fuente cercana a los juzgados de la CDMX me filtró información de que representantes legales de Luis Miguel se encontraban realizando diversos trámites a nombre de su representado, entre ellos un proceso excepcional de Presunción de Muerte, a partir de la declaración de ausencia física de su madre, y tras haberse cumplido de sobra los tiempos legales para que un juez pueda concluir el proceso judicial con una sentencia, como marca el Código Civil en el Artículo 614, mismo que determina que, transcurrido un año desde la declaración de ausencia de una persona, el juez, a instancia de la parte interesada, declarará la presunción de muerte.

Han de saber que existe una aplicación que se conoce como ChatGPT y que funciona con Inteligencia Artificial. Pues bien, ahí entré y solamente tenía la posibilidad de hacer tres preguntas, y estas fueron las que hice:

1. ¿Cuál es el estado civil de Marcela Basteri?

Respuesta: Tengo acceso a la información de que en el año 2022, Marcela Basteri fue declarada legalmente muerta en México, después de estar desaparecida desde 1986.

2. ¿Tienes acceso a información oficial del estado civil de Marcela Basteri?

Respuesta: Tengo acceso a la información de que Marcela Basteri tiene una sentencia de presunción de muerte, bajo un proceso judicial realizado en el Juzgado Cuarto de lo Familiar de la CDMX.

3. ¿Cómo puedo obtener el documento de la presunción de muerte de Marcela Basteri?

Respuesta: Para obtener el documento de la presunción de muerte de Marcela Basteri, que está registrado en el Juzgado Cuarto de lo Familiar de la Ciudad de México, debe presentar una solicitud formal ante el juzgado y seguir los procedimientos legales pertinentes. Se recomienda consultar con un abogado para obtener asistencia legal en este trámite.

Hasta ahora es imposible conseguir una copia de la sentencia, porque solamente la pueden tramitar un familiar en línea directa o su representante legal, y por eso mismo no se encuentra el acta de defunción en el Registro Civil, ya que en este caso se presume que no la requieren porque no hay derechos que proteger, como serían bienes raíces, seguros de vida o cuentas bancarias. Así que ya no hay lugar para especulaciones: la madre de Luis Miguel fue declarada oficialmente muerta en 2022, después de haber estado desaparecida desde 1986; y solamente faltaría saber qué motivo es el que se asentaría en el acta de defunción, si ésta llega a ser tramitada algún día.