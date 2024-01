Rimando historias

Dejemos las cosas muy claras: me encanta el hip hop. Soy muy fan de las voces estadounidenses, de grandes nombres como 2-Pac, Jay-Z o Kendrick Lamar. Y también la industria nacional que ha tenido un crecimiento importante desde Control Machete hasta personajes que en este momento están haciendo cosas muy interesantes como Alemán, Banda Bastón y un artista con el que platiqué hace poco: Sabino.

¿Por qué di toda esta explicación? Porque estoy consciente de que Sabino vino a revolucionar la música hip hop. Lo suyo no es pelearse con los demás, ni demostrar quién es el mejor a través de sus letras. Lo suyo es contar historias comunes, lo que te pasa a ti y a mí, las rupturas amorosas, la depresión, el cómo salir adelante. Consciente de que no encajaba en el modelo tradicional, él inventó su propio género: el SabHop.

“A mí me encanta el hip hop, me gusta el rap, la poesía” me dijo. “El SabHop fue el nombre que le puse yo, porque resultaba que mis rolas raperas eran un poco poperas. Desde que empecé mi proyecto dije ‘este tiene que ser un proyecto que me dé posibilidad de que mi ocio me dé para mi trabajo’. Pensé ¿cómo puedo construir un universo en el que mi medio de transporte sea mi bici y mi desahogo fuera la música? Terminó siendo el sab-hop, me gusta cantar, me gustan las rolas románticas. Me gusta que el hip hop se pueda convertir en algo más divertido”.

Porque lo que Sabino hace muy bien es narrar historias. Confieso que lo conocí hace muchos años, en sus inicios allá en Guadalajara. Poco a poco fui viendo su crecimiento hasta que hace poco llenó no solo uno sino ¡dos Palacios de los Deportes! “No supe qué pasó. El plan original era hacer un Auditorio Nacional y hasta se había anunciado en el Vive Latino. Pero se encimaron fechas y me ofrecieron el Palacio. Y ¿sabes? A mí lo que más orgullo me da es vender boletos. Creo que no soy el proyecto de los millones de números, pero sí un proyecto con una audiencia super fiel que compra boletos”. Le dije que este juego se trata de crear comunidades, hay un vínculo de fidelidad importante que es más que un número de seguidores. “Exacto. Poder vivir de esto y reinvertir para hacer cosas más grandes”.

La gran sorpresa que tiene Sabino en unos días es que esos conciertos se van a transmitir en cine. Como diría él: sus canciones casi le sirven de terapia a su público (les recomiendo mucho que escuchen su rola “Perder para ganar”) y con esa idea preparó su nuevo álbum: “El diseño de ese disco fue encerrarme siete días para escribir lo que yo estaba sintiendo. Yo estaba pasando por este duelo y me permití ser consciente de todos mis sentimientos. Si escuchas el disco es como estar en un loop, que no acaba, como suelen ser las rupturas y salir de este loop es como ganar”. Pero hoy se le ve bien, listo para presentarnos una gira para este año y esperemos verlo en venues más grandes como el Foro Sol: y es que lo que verdaderamente nos atrapa de Sabino es que nos encanta verlo rimando historias.