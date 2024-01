Censo de desaparecidos no tiene lugar para generar dudas

“Nunca hubiera podido imaginar que una ausencia ocupara tanto espacio, mucho más que cualquier presencia”. Ana María Matute.

La semana pasada, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, presentó el nuevo censo de personas desaparecidas, el cual, reflejó una reducción de 110,964 a 12,377 los registros de personas sin localizar.

Al respecto, nuestro mandatario licenciado Andrés Manuel López Obrador señaló que dicho resultado está “completamente comprobado con documentos, con pruebas”, además, enfatizó en que la mayor parte de los desaparecidos son de gobiernos anteriores, dado que este gobierno no reprime, no desaparece a nadie, no permite masacres, no tortura y es respetuoso de los derechos humanos”.

Reconociendo que “ahora que existe la Comisión de Desaparecidos la gente esté acudiendo más a denunciar”.

Los datos del censo, que fue realizado “casa por casa”, lo cual, refleja la realidad y no debe caber duda alguna, muestra la realidad de México en materia de desapariciones (forzadas llevadas a cabo por funcionarios públicos, por particulares y desapariciones por diversos motivos).

Y más allá del resultado del censo, quiero resaltar que en nuestro país se ha trabajado intensamente, principalmente en el actual sexenio, conjuntamente con los familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil, para contar con marcos normativos e instituciones que atienden de manera directa este tema, que, sin duda, es lacerante, así como para que la reparación del daño (psíquico y moral) a las víctimas sea eficaz (medidas de no repetición, restitución, indemnización, rehabilitación y de satisfacción).

Todos queremos un México en paz, sin desaparecidos, y en el Senado seguiremos trabajando para que el número se reduzca -vía prevención- y que los protocolos existentes se apliquen para encontrar a más personas; en la medida que los 3 órdenes de gobierno trabajemos en conjunto con la sociedad, los resultados serán alentadores.