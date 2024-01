Un fin de semana entre Nancys rubias y Divas

El cabaret es una forma de ver nuestra realidad con humor. Ahí puedes abordar diversos temas, ya sean muy concurridos o menos normales. Lo que me gusta es que te diviertes mucho y olvidas lo que pasa en tu vida cotidiana.

Hay un show que no se pueden perder, se llama “Divas de corredor”. Este es un espectáculo de Adriana Moles, en el cual ella dirige, es la dramaturga y actúa. Es una chingona. Es un monólogo donde fusiona el cabaret con el clown, además de cantar e interpretar canciones populares que le dan un toque jocoso.

Moles interpreta a Madame Bijoux du Jour, una dama excéntrica anti-diva que mientras espera a su amor platónico, el Memo, nos relatará sus éxitos de casting desde el sillón de la sala de su casa en la alcaldía Azcapotzalco. Este jueves es su última función en El Vicio (calle Madrid 13, Del Carmen, Coyoacán). No se lo pierdan, se la pasarán de lujo.

En esta ocasión no pude ir a ver a Fangoria al Teatro Metropolitan, y no saben las ganas que tenía de verla. Pero siempre hay un Dios, ya que por trabajo nos encargó Warner Music que convocáramos a un selecto grupo de periodistas para que vieran el concierto de Las Nancys rubias en el Foro Indie Rocks el sábado pasado. Pues así lo hicimos en la compañía de relaciones públicas que dirigimos PpZepeda y yo.

Así fue, el elenco periodístico fue encabezado por Saraí Campech de Canal 11, José Lebeña de Publimetro, Moisés Castañeda, Martin Farfán y David Rubí. La cita fue a las 19:00 hrs y el show de las Nancys comenzó a las 21:00 hrs. En ese lapso de dos horas nos dio tiempo para ponernos al tanto de lo que pasaba en la industria del entretenimiento, intercambiando ideas y puntos de vista, etc.

Cuando era la hora de que comenzara el concierto, se apagaron las luces y salió Mario Vaquerizo, vocalista de esta agrupación y esposo de la mismísima Alaska. Disfrutamos de canciones como “Supertravesti”, “Alfabeto Nancy”, “Pero bueno”, “Rey del glam”, entre otras. Desde el lugar que nos encontrábamos, veíamos cómo su esposa Alaska cantaba y bailaba todas las canciones de su marido. Pero no veíamos con quién se encontraba disfrutando del show.

Al terminar, nos salimos corriendo para estar como en el metro cuando abren las puertas. Pero en eso nos topamos frente a frente con esa mujer que nos ha puesto a bailar con su estilo tan singular y nos saludó rápidamente porque todos los fans asistentes querían la foto. Ahí descubrimos a su acompañante misterioso, nada más y nada menos que el Amante bandido, Miguel Bosé.

Me quedé sorprendido al verlo, no porque no lo ubique o no lo conozca, sino porque me di cuenta de que son amigos íntimos. Lo emocionante es que cuando me vio, sonrió y me dijo “hola, ¿cómo estás?, voy corriendo”. Eso me llenó de una satisfacción inmensa porque me ubica y sabe quién soy.

La verdad, soy fan de hueso colorado del señor y he tenido la fortuna de tomarme fotos con él cuando nadie podía hacerlo. ¡Es un tipazo! Ah, espero que la próxima vez que vengan, ahora sí vea el recital de Fangoria.

Fe de erratas: En mi columna publicada el 17 de enero, “Delirio tropical” es una idea original, producida, dirigida y con participación escénica de Patricia Kattkins. Ojo, no confundir el término “invisibilidad” si el origen se debe a la omisión de créditos de una producción. Mucha mierda y larga vida a Alejandro Rubio y Pedro Kominik.

