¡La Ciudad de México sin agua!

La escasez de agua en la Ciudad de México es un problema cada vez más grave. Si bien es cierto, el cambio climático y la contaminación son factores que han contribuido a que nos encontremos en esta situación desesperada, también lo es que la falta de inversión en infraestructura y mantenimiento adecuado por parte del gobierno morenista que encabezó hasta hace unos meses Claudia Sheinbaum, ha ocasionado que estemos prácticamente en un callejón sin salida, 40% del agua se pierde debido a fugas y no hay autoridad que lo solucione.

De acuerdo con un informe de la NASA de 2021, México está experimentando una de las sequías más generalizadas e intensas en décadas, lo que ha ocasionado que casi el 85% del territorio mexicano se enfrente a esta situación. La capital del país, en particular, ha sido duramente afectada siendo considerada la peor sequía por la que atraviesa en 30 años.

Además, el Sistema Cutzamala, encargado de proveer agua a la Ciudad de México y municipios conurbados ha experimentado una reducción del 60% en su capacidad de suministro, lo que ha ocasionado que el desabasto de agua se generalice en la capital.

Desgraciadamente, la crisis del agua también es un problema político, pues las alcaldías en las que gobierna la oposición, tienen más obstáculos para coordinar acciones con las instancias públicas ya que no se les avisa de los procedimientos que lleva a cabo el gobierno local. Esto ocasiona que los alcaldes que no pertenecen a morena, no tengan la posibilidad de tomar las precauciones necesarias para enfrentar a tiempo los inconvenientes.

Por otro lado, de acuerdo con investigadores de la UNAM, el agua se agotará en 2028 en esta entidad federativa si no se cambian las medidas para cuidarla. Es urgente ponerle solución a todos los problemas ocasionados por morena, es prioritario invertir en infraestructura y mantenimiento, usar técnicas de riego eficientes en la agricultura y promover prácticas de conservación del agua en la población en general.

El gobierno de la Ciudad nunca ha sido capaz de implementar políticas públicas efectivas para combatir la escasez de agua, ni tampoco ha llevado a cabo acciones en materia de educación y concientización sobre el uso responsable de este vital líquido entre la población. El oficialismo está acabando con todo, por eso es urgente que se vayan, y se puedan implementar medidas efectivas para garantizar a todos los habitantes de la capital del país, acceso al agua potable. Al tiempo…

DETALLES. Es increíble que como consecuencia de la ineficacia de las autoridades en materia de seguridad, ahora sean niñas y niños quienes tengan la obligación de hacer el trabajo que ni la Guardia Nacional ni la policía estatal son capaces de hacer. Cinco niñas y quince niños fueron capacitados en Guerrero en el manejo de diferentes tipos de armas, unos para sumarse al operativo de búsqueda de una familia secuestrada y otros para combatir la violencia. Esto es el resultado de la política morenista de abrazar a la delincuencia. ¡Terrible!