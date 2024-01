FITUR 2024, rompiendo marcas

La Feria Internacional de Turismo (FITUR), celebrada anualmente en la capital española, representa el foro turístico más importante de habla hispana, en esta edición se rompieron todas las marcas tanto de asistentes como de expositores, mostrando al mundo cómo el turismo está de nuevo en el escenario económico global como una de las actividades preponderantes y de la cual viven decenas de países en nuestra región.

250 mil visitantes, de los cuales 153 mil fueron profesionales del sector los primeros tres días y 97 mil público en general que acudieron los últimos dos días de feria, cuando se destina justamente a toda la gente. Hubo representación de 152 países, entre ellos México por supuesto, con el pabellón más grande y nutrido en la sección de América.

Vinieron 20 secretarios de turismo estatales, la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama, el secretario de turismo federal Miguel Torruco, el embajador de México en España Quirino Ordaz, así como alcaldes, empresarios, directores de promoción turística y operadores turísticos que encontraron en FITUR, un espacio para hacer negocios dentro y fuera de México.

La nota el primer día se la llevó el alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, que apareció en las fotografías de la inauguración del pabellón de México, mientras su ciudad ardía bajo la violencia que no cede, le tundieron en redes sociales y ya no se presentó el segundo día, ignoramos si por voluntad propia, por orden del gobernador o de otra instancia meta municipal. Conversamos con Santos Ramírez Cuevas, secretario de turismo de Guerrero quien justificó la presencia de Figueroa por la necesidad de promoción turística para Taxco, sin embargo, en la escala de prioridades la atención al municipio debiera llevar mano, el tema de violencia no nació de un día al otro mientras Figueroa volaba a Madrid. En fin, sus gobernados tendrán la última palabra sobre cómo actuó el alcalde.

La presencia de Israel

Otro tema complejo fue la presencia de Israel, resulta inaudito que IFEMA y los organizadores de FITUR, permitan que este país haya participado con un gran pabellón cuando se encuentra en guerra contra Hamás, llevándose a miles de palestinos entre el conflicto, su presencia equivale a que Rusia tuviera un pabellón y se le permitiera participar. No creo que esto le beneficie turísticamente al estado de Israel, se interpreta más bien como una forma de enaltecer su soberbia, en el sentido que este gobierno hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere sin que nadie pueda frenarlos, aún cuando estén fuera del contexto de diplomacia internacional.

Considero que Palestina tampoco debió asistir a FITUR con un pabellón, si bien es Hamás quien está en conflicto con Israel, Palestina padece también estos ataques y la prioridad debiera ser el conflicto y no la promoción turística, en un momento donde difícilmente alguien se animaría a pagar un viaje a Jerusalem o a otros destinos de Palestina.

La mala sincrónia de Ecuador

Ecuador fue el país socio o invitado de FITUR 2024, es decir, el principal patrocinador, fuentes dentro de IFEMA nos confirman que para tener este nombramiento hay que pagar por ahí del millón de euros y Ecuador lo hizo desde el año pasado. Ahora bien, su coyuntura cercana al estado fallido y la violencia creciente, complican el escenario turístico para este país, su patrocinio llegó en un pésimo momento, ignoro si no hubo forma de negociar posponerlo o bien, ni siquiera se intentó desde el gobierno de Ecuador. Lo cierto es que en su pabellón los asistentes hablaban de un país maravilloso —que sí lo es— pero como si no pasara nada, como si las noticias que a diario vemos desde Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades no existieran.

Estos tres elementos mermaron la coherencia, credibilidad y ética que existe en el turismo y su promoción desde FITUR: Israel, Ecuador y Palestina.

México: Socio 2025

La gran noticia fue que México será el principal patrocinador, el país socio de FITUR el año entrante. Como comentamos por ahí del millón de euros —por lo menos— se tendrá que pagar, se trata de inversión y qué bueno que se haga, eso beneficiará mucho al turismo en México. Es importante en términos de transparencia saber qué ente lo pagará, cómo se pagará y el papel que jugará la empresa CREA (a quien la secretaria de turismo -Sectur- le entregó la marca México y la organización de pabellones y ferias a cambio de casi nada), para tener claridad y evitar conjeturas. El balón está en la cancha de Sectur y en tanto más velozmente lo expliquen, más claro será para el sector.

El hecho que México sea socio abre una ventana de oportunidades, sí y solo sí todos quienes participan —principalmente me refiero a destinos— tienen una idea clara y precisa del mercado español y europeo, esto es, conocer el número de visitantes del último año a su ciudad o entidad, tener claro cuál es la meta luego de asistir a la feria, conocer el segmento de mercado al que se dirigirán y traer acciones estratégicas para lograrlo. Como cada año hubo secretarios y alcaldes que sí, hacen promoción, citas con empresarios y reuniones con periodistas, pero que no tienen idea a quién le quieren o pueden vender su destino y sí, su presencia termina obedeciendo más a pasear que a trabajar con resultados. Por otro lado, también hay secretarios y alcaldes que desempeñan una excelente labor, uno que otro con una clara adicción al reflector y al reconocimiento permanente en sus estados, pero que al final benefician el desarrollo turístico del país.

Se le dió mucho impulso desde Sectur al presidente de la asociación de secretarios de turismo (ASETUR) Juan Enrique Suárez del Real Tostado, quien es secretario de turismo de Nayarit, como si fuera responsable del trabajo conjunto de los secretarios estatales. Ignoramos si esto es así, pero lo que vemos es un claro descenso en la marca Riviera Nayarit y la salida precisamente de este estado del escenario turístico global como producto de la forma de promover el estado en la presente administración. En estos tiempos electorales hay dar varias lecturas a los hechos, ¿estarán desde Masaryk preparando un posible relevo para la siguiente administración si todo sale como ellos esperan?

Habrá que analizar también el hecho que esta negociación con IFEMA-FITUR, se realiza en el último año de administración federal, lo que significa que la delegación de México vendrá encabezada por el nuevo secretario de turismo que nombre quien gane la elección de junio próximo y, esperemos que en efecto la encabece Sectur en forma y fondo, sin la mano de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) que por momentos, pareciera estar a cargo de la delegación mexicana so pretexto del Tren Maya.

Los Ausentes

Una vez más, el aeropuerto de Santa Lucía - Felipe Ángeles (AIFA) no tuvo presencia en la promoción turística de México en FITUR, tampoco estuvo el nuevo aeropuerto de Tulúm —solo personal turístico del municipio y empresarios de la región—, ambos aeropuertos deberían tener un lugar importante por lo menos en la parte gráfica del pabellón, pero no lo hubo.

Acapulco estuvo ausente evidentemente, pero sorprendió que también en el discurso, no se tocó con amplitud el tema de la recuperación o reconstrucción, ni siquiera hubo una referencia al Tianguis Turístico de México 2024. Acapulco no es prioridad para el turismo si nos atenemos a cómo se presentó México en FITUR 2024.