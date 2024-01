Las reposiciones más esperadas: Inteligencia Actoral y Consentimiento

Cuando se repone una obra que ha tenido tanto éxito, me da mucho gusto, porque digo, habrá más gente que la pueda admirar, conocer y disfrutar. Este es el caso de dos puestas en escena, una ya la vi y la otra no.

La primera es la de “Inteligencia Actoral”, protagonizada por Juan Carlos Vives, Roberto Beck, Dobrina Cristeva, Diana Sedano, Fernando Rebeil, Verónica De Alba y Elena del Río. Esta obra de Flavio González Mello también es dirigida por él. Nos relata cómo en este mundo que evoluciona a cada minuto puede haber un sustituto idéntico a nosotros. Le sucede a un actor que tiene que hacer una película y una obra de teatro al mismo tiempo, así que se ve obligado a tomar un decisión. El director de la obra decide sustituir al actor que abandonó su montaje de Hamlet, para ello utilizará a un robot idéntico al histrión. Intentará integrarlo a marchas forzadas y, sin decírselo a nadie, perseguirá el objetivo secreto de desarrollar un peculiar experimento: una prueba de Turing llevada al escenario, con la cual averiguará si el público es capaz de reconocer que hay un robot en escena, o si, por el contrario, el androide podrá mimetizarse con el elenco y pasar desapercibido. La trama te va envolviendo poco a poco hasta verte metido en las entrañas de ésta y no sabes hasta qué grado es ficción o no. Y Roberto está increíble, está muy cañón este chavo, mis respetos. Pero lo más hermoso es que al final sales dudando de la intuición que tenemos los seres humanos para saber quién era el robot y quién el humano. Se presenta una corta temporada del 25 de enero al 25 de febrero en el teatro Centro Cultural Helénico, de jueves a domingo. ¡No se la pierdan!.

La segunda, que no he visto, es la de “Consentimiento”. No saben cómo luché por encontrar boletos para verla durante su primera temporada, pero gracias a Dios fue un exitoso sold out y ¿cómo no?, con ese elenco de primera, encabezado por Juan Manuel Bernal, Marina de Tavira, Arturo Barba, Daniela Schmidt, Alfonso Borbolla, Adriana Llabrés y Jana Raluy. Amigos míos que pudieron encontrar boletos me dijeron “de lo que te perdiste”, “es la obra del 2023″, “Juan Manuel está excelso”. La neta me dio mucho coraje no haber ido y no por falta de ganas. Pero cuando supe que estarían el 10 y 11 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, pues pa’ luego es tarde y, por supuesto que ya tengo mis boletos en mano para ver este drama de Nina Raine, dirigido por el maestro Enrique Singer. Y no saben cómo me saboreo verla y disfrutarla, y más porque en esa soy fan de Juan Manuel Bernal, a quien cariñosamente llamo “Ojos”, lo admiro y lo respeto, ya son muchos años de conocernos. Así que si no tienen plan, compren sus boletos y de verdad no se la pierdan, porque vale mucho la pena.

Los invito a sugerir, comentar y recomendarme lo que les gusta. Pueden encontrarme en mis redes sociales: Facebook @Tinajas, Instagram @tinajas75 y TikTok @tinajas1975. ¡Nos vemos la próxima semana!