PolíticaConfidencial AMLO, entre presuntos nexos con el narco y el no indulto a Mario Aburto

DANTE DELGADO, dueño y líder máximo de Movimiento Ciudadano, se ha cansado de decir que “con el PRI ni a la esquina”, que son un Titanic en proceso de hundimiento… pero no se cansa de levantar a ex priistas. Lo mismo en Colima que en otros estados, y ahora, nos dicen, tiene muy avanzadas pláticas con el ex gobernador de Guerrero Héctor Astudillo…

XÓCHITL GÁLVEZ, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, asistió a una reunión con una organización evangelista, pero también con la participación de integrantes de la comunidad judía, para hablar sobre su visión de país y de las religiones. Nos cuentan que le fue bien. También que se extendió una convocatoria a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, pero no hubo respuesta.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de México, recibió en un mismo día distintos señalamientos de presunto financiamiento del narco a sus anteriores campañas presidenciales. Tim Golden, galardonado con dos premios Pulitzer y ex corresponsal de The New York Times, escribió un reportaje en ProPublica con el tema. Es interesante porque altos funcionarios del sexenio de Felipe Calderón, a mediados de su sexenio, aseguraban tener pruebas en ese mismo sentido, pero que ya bastante ruido les hacía como opositor como para soltarle un misil así… polvos de aquellos lodos.

LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS pidió primero el indulto presidencial para Mario Aburto, asesino de su padre hace 30 años. El presidente López Obrador se negó a ello. El revire del hijo del priista fue: si no tuviera la intención de un uso político del caso Colosio, lo dejaría de mencionar en sus conferencias mañaneras. Y lo más seguro es que siga siendo tema en Palacio Nacional… de aquí al 24 de marzo.