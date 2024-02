PolíticaConfidencial AMLO quiere fideicomisos del Poder Judicial para pensiones, pero ya lo había ofrecido para damnificados por Otis

SEBASTIÁN RAMÍREZ, presidente de Morena en la Ciudad de México, alista una batería de candidaturas que van a levantar ámpula. Nos dicen que de aquí al domingo 11 de febrero saldrán postulaciones a cinco alcaldías y que al menos tres actuales alcaldes saldrán perdiendo, porque no han dado buenos resultados. Rste jueves será crucial. También, nos anticipan, Morena anunciará diputaciones, así que más vale que saquen las palomitas…

CUITLÁHUAC GARCÍA, gobernador de Veracruz, no aprendió bien aquello de que la venganza no debe ser su fuerte, como proclama el presidente Andrés Manuel López Obrador. Perdió frente a Angélica Sánchez Hernández, exjueza de Veracruz detenida en junio de 2023 y ahora que es precandidata única al Senado por Movimiento Ciudadano (MC), tras recobrar su libertad en agosto del año pasado, fue citada este martes 6 de febrero a comparecer en los juzgados de Pacho Viejo… con la amenaza de volverla a detener. Para no perder de vista…

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de México, propuso en su batería de iniciativas que para solventar su plan de pensiones se tome dinero, principalmente, de los fideicomisos del Poder Judicial. Pero él mismo había propuesto, y hasta envió a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a negociar con la presidenta de la Corte, ministra Norma Lucía Piña, para que ese recurso se fuera a los damnificados de Acapulco por el huracán Otis… así las cosas.

FRANCISCO CERVANTES, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que las 20 reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador trastocan el régimen político y que no es el mejor momento para su análisis. Sin embargo, desde Palacio Nacional se confirmó que propuso las reformas justo porque hay elecciones.